《给你梦想》黄寅烨崩溃狂奔虐翻剧迷 《宇宙年糕店》李泳知1分险胜获封主厨 姊妹开舖笑料多

由黄寅烨与李惠利主演的Viu Original原创爱情韩剧《给你梦想》持续热播，上周剧情更投下震撼弹——朱怡才（李惠利饰）为了追赶禹秀彬（黄寅烨饰）险些丧命，得知真相的秀彬在黑夜中崩溃狂奔，虐心程度让剧迷直呼「心脏受不了」；另一边厢，罗PD新作《宇宙年糕店》首播随即引爆话题，四姊妹为争夺主厨宝座竟爆出「权圣晙评审舞弊」混战！Viu两大话题节目，实行一边虐到你心碎，一边笑到你流泪！

揭朱怡才十年前车祸之谜

《给你梦想》讲述天才电影导演禹秀彬（黄寅烨饰）与生计型记者朱怡才（李惠利饰）阔别15年后初恋重逢的故事，两人关系也在第5、6集迎来关键转折！秀彬与怡才接吻后在尴尬氛围中各自陷入思考，怡才回家后获得母亲的温暖鼓励，母亲劝她放手追梦，同时提醒她应该向秀彬坦承十年前的车祸真相，避免隐瞒造成未来的隔阂。另一方面，秀彬在医院巧遇身为院长的父亲，父亲竟残忍地关掉电梯电源使秀彬困在黑暗中，触发了他童年被关房间的心理创伤与恐慌；赶到的怡才给予秀彬拥抱与安抚，两人的心灵靠得更近。

本集高潮在于秀彬回家目睹母亲遭受父亲家暴，挺身而出反抗父亲时，却震撼得知十年前怡才是为了追他才遭遇严重车祸险些丧命！得知残酷真相的秀彬在黑夜中崩溃奔跑，对怡才腿上的伤疤与自己多年来的错过陷入了极度的悲痛与愧疚之中！他开始在生活上照顾怡才，然而这份过度的愧疚却延伸到工作领域，秀彬担心怡才的腿伤无法承受户外跋涉，擅自将她排除在剧组的勘景行程，怡才不仅被迫留在工作室，更被其他剧组人员冷落，让她深感自己像个无关紧要的局外人。

黄寅烨李惠利CP感获得肯定

为了打破这种被边缘化的困境，怡才将秀彬约至操场，顶著腿部的不适全力奔跑，用行动向秀彬证明自己早已坚强站立，并坦言秀彬过度的保护只会放大她的伤痕，她渴望以平等专业的合作伙伴身份完成电影。秀彬深受触动并深刻反省，承诺不再干涉她的专业，并坦言自己会将喜欢她的心意收起，避免成为她的负担。怡才决定回家专心修改剧本，两人正式向初恋的身份告别，约定未来以导演与编剧的专业姿态重新见面。不少剧迷表示「终于等到两人靠近的这一刻」、「秀彬默默守护的场景太感人」、「期待两人的爱情结晶品」；黄寅烨与李惠利的CP感持续获得肯定，首次接吻场面更在社群掀起一波截图潮！秀彬与怡才开始互相抚慰对方的伤口，一段「双向救赎」的关系正式展开！

权圣晙惊喜现身担任评审

《宇宙年糕店》是《Biong Biong地球娱乐室》的衍生节目，源自四人在密室逃脱任务失败后接受的惩罚：亲自经营年糕店；节目由罗暎锡PD与金艺瑟PD共同执导，李恩智、MIMI、李泳知、安俞真四人化身「K-宇宙中心」全南高兴的「地球1号店」员工。

节目最大看点是「主厨争夺战」，四人以年糕为主题进行创意料理对决，争夺唯一的主厨宝座，更邀来《黑白大厨》第一季冠军、有「拿坡里黑手党」之称的权圣晙惊喜现身担任评审！然而评审人选一公布，现场立刻爆发公平争议，李恩智直接质疑「这不是舞弊吗」，李泳知也慌张表示「换别人吧」，原来安俞真和李泳知曾到访权圣晙的餐厅，此举被认为是走后门，两人反遭其他成员「逆袭」质问，现场笑声不断！

MIMI无菜单料理惨败

出名爱吃甜品的MIMI一口气完成了三道无菜单料理：用年糕替代意粉的「薯仔忌廉年糕千层面」、「明太子清炒年糕面」，以及用白色年糕替代饼干的甜点「白拉米苏」，获得现场一致好评，可是最终李泳知凭借「小学生辣炒年糕」以1分之差击败MIMI，成为首任主厨。随后她亲自规划店内分工与经营策略，订下1亿韩元营业额目标，展现十足企图心！然而创业之路并不平坦，他们发现需亲自制作年糕，从泡米开始的陌生流程都让这班年糕新手陷入混乱；预告中更见营业日暴雨连连，逼使李泳知崩溃大喊：「我们这辈子是不是造了很多孽啊？」

