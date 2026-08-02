施南生追思会丨前夫徐克一早到场打点闭门仪式 刘天兰俞琤送好友最后一程

资深电影人施南生于2026年7月13日在养和医院离世，享年75岁。施南生的追思会今早（2日）在君悦酒店举行，仪式闭门进行，礼场出入口摆放黑色屏风遮挡，前夫徐克和刘天兰一早来到会场打点，好友俞琤和刘伟强先后到来。工作人员在来宾来前搬走黑色屏风，方便来宾出入。

施南生追思会近百电影人到场送别

施南生生前制作及出品的电影不胜枚举，是华语影坛最具影响力的金牌制片人及媒体人之一。施南生的追思会有近百位中港台的电影人到场，包括甄子丹和汪诗诗、梁朝伟和刘嘉玲、林青霞、张艾嘉、周润发夫妇、洪金宝、尔冬升、曾志伟、前广播处处长张敏仪等。

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