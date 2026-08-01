《蜘蛛侠4》劲收1.67亿美元 破《复仇者联盟4》保持7年最高首日票房纪录

Marvel暑期巨制《蜘蛛侠：英雄重生》（简称《蜘蛛侠4》）周五在北美正式上映，首日票房劲收，预计票房在1.67亿至1.73亿美元（约13亿至13.48亿港元）之间，轻松打破《复仇者联盟4：终局之战》保持了7年的1.574亿美元（约12.26亿港元）最高首日票房纪录。

Sadie Sink获赞为Marvel近年最佳选角之一

目前业界估计该片首周末开画票房可达3.3亿美元（约25.72亿港元），电影公司正努力争取打破《复联4》所创下的3.571亿美元（约27.83亿港元）北美首周末最高开画票房，故此亦大搞谷戏妙招。昨日主角汤姆贺伦（Tom Holland）和Zendaya就拍片宣布，8月1日为「蜘蛛侠日」，只要入场睇《蜘蛛侠4》即获赠徽章。此外，影片亦在烂番茄影评网站取得佳绩，专业影评给予新鲜度90%的高评分之余，观众给予的爆谷指数更高达98%！除了汤姆贺伦获激赏，网民亦大赞《怪奇物语》女星Sadie Sink在片中表现亮眼，更大赞她是Marvel近年最佳选角之一。

MCU电影计划重启《变种特攻》

继《蜘蛛侠4》和年底上映的《复仇者联盟5：末日降临》之后，最为人所关注的MCU电影计划应该就是重启MCU版《变种特攻》。Marvel正为新版选角，日前更正式公布由《爆血新婚夜》女星Samara Weaving扮演反派「白皇后」Emma Frost。另外，除了一直盛传Sadie Sink将扮演「黑凤凰」Jean Grey，亦有传闻指《异形：罗穆卢斯》女星Cailee Spaeny将扮演「罗刹」、新晋型男Drew Starkey扮演「镭射眼」、Charles Melton扮演「野兽」。