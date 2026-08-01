黄翠如否认怀有第二胎 对身形管理失守感内疚：暂时想专注照顾「哈哈」

萧正楠（Edwin）早前与曹永廉、马国明一同在江门举办巡回演唱会，萧正楠太太黄翠如（Priscilla）突然上台送惊喜，因腹部微隆，引发正陀第二胎疑云，令网民关注。

翠如自认系惊青妈妈

黄翠如今日（1日）以推广大使身分出席「 RSV 免疫首护礼分享会」，她否认怀有第二胎，便说：「我睇到都有少少内疚，自己无做好身形管理，生完BB之后变咗橡筋肚，当晚食咗好多嘢个肚就涨好大。（不是未能公开有喜？）我未有（BB）咁幸福，不过好感恩有『哈哈』，都唔想太贪心，因为唔容易出现，能够拥有巳经好珍贵。」谈到可想追生B，翠如坦言暂时想专注照顾「哈哈」，又自认好惊青，身为妈妈仍有好多事情要学习，也想先将爱心畀「哈哈」。

「哈哈」似足萧正楠多嘢讲

另外，作为妈妈的黄翠如，坦言现今环境存在很多病毒细菌，会好担心BB生病，更忆述儿子「萧哈哈」第一次去打针，肉赤到喊得劲过囝囝，又爆拍片纪录BB成长过程中，就连老公萧正楠也心痛得拍不到下去。不过翠如指很感恩囝囝现成长得很健康，但之前囝囝因发烧令她很担心，皆因朋友的BB感冒入ICU要戴氧气罩，需要抽血检查，原来感染了RSV （呼吸道合胞病毒），所以囝囝发烧自己惊到睡不著，但囝囝转眼间现巳16个月大，开始减少了BB感。她笑说：「我每晚临睡前有个习惯，都会睇相簿一次，从他出世到依家嘅变化。囝囝生长线有90偏长大得快，所以好得意嘅BB衫已经唔好意思畀佢著。」翠如透露囝囝现在懂得讲爸妈、公公、婆婆和嫲嫲，要不要、好不好，还有一大堆BB话串连一起，又会成日唱歌，似足老公多说话。

翠如外出工作舍不得BB

谈到儿子学习方面，翠如指老公态度好随意，囝囝明年要报幼儿班，但对方也会说不紧要，反而自己想为囝囝计划，从而了解囝囝属于学习型还是探索型，又自认对囝囝恶不到，但老公就会好严，因为觉得小朋友从小要教育，好似「哈哈」好钟意风扇想伸手指去摸，自己会以另外的玩具引他，反而老公会话囝囝搞到哭。成为妈妈后的她，工作不多，透露最近有剧集及旅游节目接洽中，均需要出埠拍摄，但好担心外出工作太久会舍不得BB，但老公认为她休息太耐要重新投入工作。

