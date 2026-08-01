爱回家丨金城安Bonnie世纪之吻再同床 近距离对望心如鹿撞 超甜眼神极宠溺惹网民高呼圆梦

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》确定于8月7日（星期五）划上完美句号，当晚将会在沙田一商场举行派对，届时一众《爱‧回家》演员将齐集派对现场，回顾重点精彩片段，还会分享十年以来拍摄的有趣及感人点滴！

金城安Bonnie展开假新婚生活

一直令粉丝们「意难平」必定是「金城安」周嘉洛与「 Bonnie」林凯恩这对经典CP最终能否破镜重圆，继日前两人上演相隔9年的「世纪之吻」后，在昨晚（7月30日）播出的一集，二人在吴旺达意外结为合法夫妻，为了应付「牙斩斩」蔡康年为期两星期的严格考核，避免熊家面临抄家危机，两人被逼展开同床共枕的「假新婚生活」。

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金城安和 Bonnie床戏劲温馨

金城安和Bonnie为了保护「葱头」丘梓谦和熊家的安全，安Bon 竭尽所能人前扮恩爱，除了为了增加说服力，在「熊尚善」滕丽名等人安排下，二人拍婚照外，还有糖黐豆、一杯嘢两份饮、十指紧扣、情侣直播、搲背脊、按摩、喂食及「煮个面你食」，堪称花式放闪。金城安为了逃避科莫多龙的监视，被逼与Bonnie挤在同一张床上，二人为了打发尴尬疯狂找话题，Bonnie温柔地问：「系咪好辛苦？」、「你顶唔顶得顺。」结果不但发现大家不约而同幻想过在结缘之地岛大行礼结婚，就连生小朋友的画面亦有同步谂过，足证二人曾经多么深爱对方。深受感动的金城安，加上与Bonnie 近距离对望的冲击，不但眼神充满宠溺，更表现得心如鹿撞，似乎重新爱上Bonnie！金城安疑似对Bonnie「爱火复燃」的一幕，大大刺激了「安Bon CP 粉」的神经，连「龚烨」张景淳都忍不住有留言：「金城安同Bonnie床上Talk𠮶part好sweet。」

有人称终于圆梦好爱场床上戏

有网民附和并说：「我都觉得！」、「Bonnie好嗲。」、「姨丈认证。」后来更有人扬言：「如果最后金城安同Bonnie唔一齐，我呢世都唔会再睇TVB。」亦有安Bon粉高呼「圆梦」并大赞《爱‧回家》编剧100分：「编剧100分，明明已经分咗手咁耐，都仲可以度到咁嘅桥撮合佢哋，劲Sweet」、「两个都好自然，啲笑啲玩都真」、「大学线回忆好美好」、「一秒重回大学好感触」、「甜到漏，好有爱」、「孭起Bonnie 𠮶吓，Bonnie 笑得好Sweet」、「无谂过睇一套电视剧可以咁投入」、「今集都算系圆梦」、「喜欢安Bon爱得纯綷」、「我要永远沉醉喺呢一集」、「Sweet爆，仲要两个颜值都好高」、「好爱场床上戏，安仔望住Bonnie 眼神好宠溺，Bonnie 都笑得好甜好甜」。亦有网民食住糖保观望态度，认为安Bon就算最终未能在一起，也未尚不是理想结局：「安Bon有返啲距离可能更好。」、「而家咁已经足够。」

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金城安为帮Bonnie救葱头强忍皮肉之苦

至于下周一播出的2864集「后来的我们」，据知「安Bon」的感情走向将会出现明确答案！这一集除继续有大量安Bon甜蜜互动场口，金城安为了帮Bonnie救葱头，更会强忍皮肉之苦、展现体能之巅，挑战吴旺达历奇训练场考核，争取权力特赦葱头。为帮安仔打气，Bonnie 全程贴身照顾兼鞭策安仔进行地狱式特训，令安仔萌芽的爱苗更根深蒂固。