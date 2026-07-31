青龙系列大奖2026｜朴海秀打败玄彬称帝 申惠善大热封视后 金高恩赢「大赏」变喊包

「第5届青龙系列大奖」今晚在仁川举行，少女时代成员润娥、全炫茂连续5届主持，日前投票平台公布视帝投票出现异常状况，入围视帝的玄彬被扣掉逾14万票，但仍以93万在投票中领先，令他成视帝大热，可惜他最终败给朴海秀。

IU分手后首公开露面

上届视帝、视后朱智勋及IU现身颁发视帝及视后奖项，是IU于10日公布与李钟硕分手后，首度公开亮相。可惜玄彬未能凭《韩国制造》如愿称帝，败给《稻草人》朴海秀，视后则大热由《莎拉的真伪人生》申惠善赢得。申惠善台上致谢时表示：「头发变白了。真的很感谢，我没有预料到。刚才朴宝京前辈凭《莎拉的真伪人生》获奖，光是这一点就很感动，感谢大家。我太紧张了，饰演莎拉这个角色绝对不是我一个人能创造的角色。因为是所有工作人员一起思考并创造的角色，所以得到这个奖项很有意义，以后我会努力成为能演得更好的演员。」

《稻草人》朴海秀击败玄彬封视帝。

申惠善凭《莎拉的真伪人生》大热封后。

上届视后IU现身颁奖，是她宣布与李钟硕分手后首亮相。

最佳剧集由《超新丁伙头兵》赢得。

金宇彬、李光洙台下互动过瘾

虽然金高恩败给申惠善未能封视后，但最终赢得全晚大奖的「大赏」。金高恩激动得一时说不出话来，然后泪流满面地表示：「太感谢了。我认为是努力演出《妳和其余的一切》、《认罪之罪》及《柔美的细胞小将3》的奖赏。此时此刻，我想起了和我一起的很多前辈们，很幸运能和优秀的前辈们一起学习，总有一天我也会成为那样的前辈。我从来没有想过演出作品是理所当然的，所以每部作品都认真对待，并迫切地带着责任感努力。我会一直想对这个演员工作寻找新面孔，并让我产生好奇心，所以会努力的，所以请多找我，给我机会。」「大赏」由申敏儿颁发，镜头即拍着台下的老公金宇彬，旁边的好友李光洙即兴奋大叫。

最佳剧集由《超新丁伙头兵》赢得。

申敏儿任「大赏」嘉宾。

金高恩虽然失落视后，却捧走全晚大奖「大赏」。

申敏儿颁奖，台下拍着老公金宇彬，旁边的李光洙更大叫。

尹敬浩、朴宝京「男、女配角」

男女配角方面，分别由《超新丁伙头兵》尹敬浩及《莎拉的真伪人生》朴宝京夺得，其丈夫陈善圭激动落泪。《超新丁伙头兵》再捧走最优秀作品奖。金载原则凭《柔美的细胞小将3》赢得最佳男新人，获拍档金高恩送抱，他在台上表示：「感谢像父亲一样在现场带领，尊重新人演员的意见的导演和写出美丽文章的编剧，非常美丽的高恩姐姐。因为有前辈在，我才能在，非常感谢。」他再透露外婆有病在身，「外婆身体不舒服，看到孙子得奖了，希望她能加油。」女新人奖则落入《Girigo：夺命许愿》全昭映手中。

《柔美的细胞小将3》金载原捧走男新人。

上届视帝朱智勋、视后IU任颁奖嘉宾。

尹敬浩凭《超新丁伙头兵》摘下男配角。

女配角由《莎拉的真伪人生》朴宝京捧走。

朱宇宰击败刘在石

综艺节目方面，朱宇宰凭《Screwballs 4》击败刘在石、李光洙等摘下最佳男综艺人奖，《姊妹咖啡》郑伊朗封最佳女综艺人。《SNL Korea 8》金元勋及《Screwballs 4》金淑夺得最优秀男女子综艺人奖。《母胎单身恋爱大作战》摘下最优秀作品奖。