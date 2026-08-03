8月电视剧推介｜男神大乱斗 宋江、安普贤互撼 柳俊烈分饰两角 「佛爷」陈伟霆回归

8月酷暑难耐，最适合窝在冷气房里尽情煲剧，而今个月的剧集阵容也绝对有睇头！靠《逐玉》一战成名的田曦薇与胡一天携新作《天才，女友》回归，青春火花令人期待；韩国两大男神安普贤与宋江正面对撼；陈伟霆时隔10年再度穿上军装，主演《九门》更是话题度十足！下文为您精心整理10套8月必看电视剧清单，包括剧情大纲、必看亮点与播放详情。 撰文：多莉

1. 田曦薇、胡一天《天才，女友》

2. 丁禹兮、邓恩熙《花开锦绣》

3. 陈伟霆、曾舜晞《九门》

4. 安普贤、郑恩彩《财阀X刑警2 》

5. 宋江、李濬荣《四手联弹》

6. 柳俊烈、薛景求《鼠惑》

7. 姜勋、金慧埈《我的偶像总裁》

8. 丁海寅、贺营《我的荒糖恋爱》

9. 李珉廷、金知硕《好，离婚吧》

10. 黄景瑜、蒋奇明《重器》

内容简介：田曦薇与胡一天由校服走到婚纱

天才少女林知夏（田曦薇 饰）个性直接、不善交际。考入省一中后，她与性格阳光的学霸江逾白（胡一天 饰）相识并成为同桌。在他帮助下，林知夏融入集体交到朋友。二人逐渐成为最好的朋友。在相处下，江逾白对林知夏感情渐生，并准备在毕业之旅对她告白，但因母亲卷入诈骗案而遗憾离开，二人最终冲破阻碍走到一起。

《天才，女友》由田曦薇、胡一天领衔主演。

看点：田曦薇黑长直look劲青春

在《天才，女友》中，田曦薇与胡一天的形象完美符合角色，田曦薇招牌的黑长直校服造型，搭配胡一天的干净少年感，化学反应十足。除此之外，剧集呈现细腻的校园群像，涵盖课堂比拼、竞赛准备、同学互助与社团活动等校园日常，描绘学生在友谊与陪伴中共同成长的青春时光。

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播出时间：2026年8月2日

线上看平台：爱奇艺

集数：28集

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内容简介：丁禹兮与邓恩熙共同进退

世家名媛小姐傅庭芸（邓恩熙 饰）因被诬陷私通而被迫逃亡，与豪爽重情的盐贩子赵凌（丁禹兮 饰）相识相爱，二人历经重重考验，赵凌从江湖草莽成长为朝廷命官，傅庭芸则在逆境中坚守初心。面对家族恩怨、盐政改革危机，他们携手共进，成就一段跨越身份与命运的传奇良缘。

《花开锦绣》由丁禹兮以及邓恩熙领衔主演。

看点：丁禹兮与邓恩熙二搭

《花开锦绣》是丁禹兮与邓恩熙2024年播出的《长乐曲》后二搭，观众对于二人是次合作的火花相当期待。在剧中女主角傅庭芸可谓是逆境开局，幸而遇上男主赵凌伸出缓手，二人被逼踏上逃亡之路，由初期充满各自盘算的形式婚姻，后期的平等爱情，先婚后爱设定吸睛。

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播出时间：2026年8月

线上看平台：WeTV

集数：40集

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内容简介：陈伟霆孖曾舜晞揭秘辛

长沙布防官张启山（陈伟霆 饰）麾下的401部队在执行任务时离奇消失。他为查明真相，与吴老狗（曾舜晞 饰）以及霍仙姑（陈瑶 饰）联手，循着线索踏入重重机关，以及凶险之地；同时揭开了尘封百年的惊天阴谋。

《九门》7月30日起播出。

看点：「佛爷」陈伟霆强势回归

陈伟霆继2016年播出的《老九门》，时隔10年再度穿上军装，饰演「张启山」，其锐利的眼神，以及霸气的气场与当年别无二致，而今次陈伟霆的强势回归，更是令不少影迷期待不已。除此之外，曾舜晞更在《九门》中「升辈」，他由2020年的《终极笔记》饰演孙子辈的吴邪，一跃升呢做吴老狗，而他在剧中与陈伟霆对戏的火花，不容小觑！

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播出时间：2026年7月30日

线上看平台：优酷

集数：30集

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内容简介：安普贤与郑恩彩化身欢喜冤家

玩世不恭的财阀三世陈利手（安普贤 饰）结束了漫长且严格的警察大学特训后，正式转正为专业刑警。新任重案组组长朱惠拉（郑恩彩 饰）空降江河警察局，她曾是前警察厅反恐小组的王牌，更是陈利手在警校时期天天对他严厉管教的「魔鬼教官」，二人齐面对更狡猾、残忍的国际罪犯。

《财阀X刑警2 》由安普贤、郑恩彩领衔主演。

看点：「钞能力」升级

在《财阀X刑警》第一季中，因在破案中结合「钞能力」这个新颖的设定，而备受好评，观众纷纷「敲碗」第二季。而在《财阀X刑警2 》中，团队已经透露将动用更多私人直升机、限量跑车以及顶级人脉，对付的罪犯也升呢至国际刺客与恐怖分子，动作爆破与炫富规模均创新高，值得期待！

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播出时间：2026年8月7日

线上看平台：Disney+

集数：14集

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内容简介：宋江与李濬荣双向救赎

在古典乐世家高压下成长的名门完美天之骄子姜飞傲（宋江 饰），与混迹街头、拥有绝对音感的野生散漫天才崔正耀（李濬荣 饰），两位性格与背景截然相反的钢琴少年在艺术高中相遇，从最初在黑白琴键上充满火药味的对决，最终演变为在音乐与命运的绝路中并肩合作、用音符双向救赎。

《四手联弹》由宋江与李濬荣领衔主演。

看点：宋江退役后首部作品

《四手联弹》是男神宋江退伍后的首部作品，粉丝期待值早已拉满；同时亦是演技派男星李濬荣在入伍前的最后一部作品，两位男神同框绝对是对视觉上的享受。除此之外，二人虽然都已经30岁左右，但穿上校服饰演17岁的高中生丝毫不别扭，反而青春感和校园感十足，绝不出戏！

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播出时间：2026年8月29日

线上看平台：Netflix

集数：12集

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内容简介：柳俊烈惊觉个资被冒用

为了躲避放高利贷的老子（薛景求 饰）而隐居十年的男子济文载（柳俊烈 饰），某天发现自己的姓名、面貌、身份与全部财产，已被一名代号为「老鼠」的神秘人物暗中夺走并冒名生活。

《鼠惑》在8月28日播出。

看点：两大帝影首度同台飙戏

在《鼠惑》中，柳俊烈大晒演技，一人分饰两角，既是社交恐惧的落魄欠债人「济文载」，亦是夺走其容貌财产的冒充者「老鼠」。柳俊烈更将与影帝薛景求同场飙戏，二人的化学反应值得期待！除此之外，剧集的幕后阵容值得期待，由《纸房子：韩国篇》的金洪善导演执导、《模范家族》的李在坤编剧执笔，台前幕后阵容同样星光熠熠。

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播出时间：2026年8月28日

线上看平台：Netflix

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8月电视剧推介7：姜勋、金慧埈《我的偶像总裁》

内容简介：金慧埈爱情事业两得意

新人职员南多凛（金慧埈 饰）为了见到自己最喜欢的偶像李灿（车宇民 饰），进入偶像所属公司工作。但她却在入职当天发现自己曾得罪性格冷峻、追求完美的公司顶头总裁姜夏基（姜勋 饰）！但她在职场与爱情中不断成长。

《我的偶像总裁》8月3日起播出。

看点：姜勋首度挑战高冷霸总

《我的偶像总裁》可谓是将所有追星女孩的梦幻场景化为现实，女主角凭着对偶像12年的热爱，成功进入本命创立的公司，当中有不少细节，势令追星女孩有共呜。除此之外，过去常以满满综艺感或小狗塑形象示人的姜勋，这次破格挑战外冷内热的霸总，表现值得期待。

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播出时间：2026年8月3日

线上看平台：HBO Max

集数：12集

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内容简介：丁海寅与贺营「先婚后爱」

首尔中央地方检察厅的王牌女检察官高恩世（贺营 饰），在冒险追查某个暴力组织时意外遭遇严重事故。当她在纯朴的「九津麦芽糖村」小医院醒来后，发现自己失去所有记忆。在她陷入恐慌时，一名自称是她「正牌男朋友」的拳击教练张泰河（丁海寅 饰）突然现身，二人随之展开了一段棘手又心动的同居生活。

丁海寅以及贺营领衔主演《我的荒糖恋爱》。

看点：丁海寅挑战「前黑帮拳击教练」

在《我的荒糖恋爱》中，丁海寅一洗过往温柔文静的形象，饰演隐姓埋名在小村庄，曾误入歧途的拳击教练「张泰河」。当男女主开始同居时，女主角自带的「检察官职业病」开始怀疑周遭一切，男主角用尽手段去隐瞒其黑帮背景，二人展开一段既甜蜜又充满谎言的惊险同居生活。

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播出时间：2026年8月7日

线上看平台：Netflix

集数：12集

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内容简介：李珉廷与金知硕走到婚姻尽头

女主角白美英（李珉廷 饰）因突发意外痛失双亲，疯狂埋头于工作，而设计师池元浩（金知硕 饰）对她一见钟情，二人成为夫妻后共同经营婚纱公司。他们在经历「七年之痒」的疲惫婚姻中决定画下句点，并共同经历一段真实「离婚体验记」的历程。

看点：李珉廷时隔6年回归小萤幕

继《结过一次了》，李珉廷时隔6年回归小萤幕参演电视剧，饰演外柔内刚的事业女强人，与「浪漫喜剧匠人」金知硕演绎一对由热恋走到婚姻尽头的熟龄夫妻，二人之间产生的化学反应值得期待！除此之外，剧集摆脱了偶像剧的套路，正面描写成年人爱情的现实，题材贴地。

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播出时间：2026年8月19日

线上看平台：Viu

集数：12集

二人饰演夫妻。

二人演技不容小觑。

《好，离婚吧》卡士强劲！

《好，离婚吧》备受瞩目！

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内容简介：黄景瑜、蒋奇明组「司法天团」

改革开放后首批五位法学院毕业生，陈一众（黄景瑜 饰）、余高远（蒋奇明 饰）等，在时代浪潮中进入不同部门，历经十几年职场浮沉与命运交织，最终参与并见证中国特色社会主义法治建设不断完善的青年群像故事。

《重器》在爱奇艺播出。

看点：黄金幕后班底

《重器》由《我的前半生》、《流金岁月》导演沈严 执导，搭档《警察荣誉》、《南来北往》顶级编剧赵冬苓 ，二人强强联手，剧集的质素绝对有保证！除此之外，剧中精选了十多个真实司法个案，以强烈的写实感与社会话题度直击人心。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年8月

线上看平台：爱奇艺

集数：32集

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