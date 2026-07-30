朱晨丽宣布离巢结束与TVB 15年宾主关系 撰长文感激多位伯乐栽培：离开并不是道别

前港姐冠军朱晨丽今日（30日）在无预警情况下宣布离开TVB，结束15年的宾主关系。朱晨丽在IG撰长文感谢电视台多年的栽培、多位提携她的监制与及TVB高层乐易玲，并特别缅怀刚离世的监制梁材远。

朱晨丽强调离巢并非终点

朱晨丽回顾从《名媛望族》的青涩手足无措，到一步步用演技证明自己的寻梦旅程，感念这片舞台给予她无数试错与被看见的机会，对于未来，她表示会带着初心尝试更多领域，但她强调离巢并非终点，而是演艺路的新章节，期待未来与旧地再续前缘。朱晨丽撰长文宣布离开TVB全文如下：

踏入演艺圈的起点，从2011年当选香港小姐冠军起，走进电视城一晃十数载时光，今日正式与TVB结束多年合约，告别这段满载成长的旅程。犹记初入行拍摄《名媛望族》时手足无措的自己，后来《冲上云霄2》《超时空男臣》《多功能老婆》《法证先锋4》《美丽战场》等作品，一个个角色打磨演技，这片舞台给予我无数机会、试错的空间与被看见的机会。



感谢香港小姐何小慧监制，给予我踏入演艺圈的入场券，让当年懵懂的我有机会站在镜头前；感谢庄伟建监制，是人生第一个愿意大胆启用我的监制，当初毫无经验的我，多得你愿意给我尝试的机会；多谢王伟仁监制，交出我演艺路上第一套担正女一的作品，是你让我确立作为演员的价值；十分感谢钟澍佳总监制，拍摄期间不吝指点，愿意为我重拍镜头，细心打磨每个画面，只为让我的表现更加出彩，亦要感谢在车上也不忘尝试打电话推荐我入剧组帮我接工作的乐易玲乐小姐。



永远缅怀刚离世的梁材远监制，《大酱园》是他效力无线数十年、退休前最后一套监制作品，拍摄期间材叔待人温厚、对剧作执著认真，从他身上获益良多，能够荣幸参与到材叔在电视生涯的最后一章，对我而言是极珍贵的缘分。感恩遇见，愿材叔一路走好。



在此由衷感谢电视台多年来的栽培，感谢每一位与我合作过的监制、导演、台前幕后团队、曾经带教我的前辈同事，一路包容与提携，所有拍摄现场的笑与汗水，都会成为我最珍贵的回忆！感谢一路以来支持我的观众，多年来透过萤幕陪我走过一个个故事！



这次离开并不是道别，只是人生演艺路转向新的章节。TVB永远是我寻梦的起点，与各位前辈、监制结下的情谊从未褪色，往后若有契合缘分，亦期待再度相遇。未来我还是会一如既往的保持初心，在演艺道路上继续坚持热爱，还会尝试更多不同领域的故事，也请大家继续多多支持多多指教。愿旧地安好，所有人一切顺利，我们后会有期！

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朱晨丽近年在幕前大幅减产

朱晨丽近年在幕前大幅减产，自2024年初拍毕剧集《反黑英雄》后，便陷入长达两年的「剧荒」状态，甚至被指「雪藏」，朱晨丽曾为此罕有地发火：「这个问题我已经回应过很多次，每次出来就是，除了问这个问题，就是问这个问题，然后我已经不停的在说，其实我有在拍电影啊，所以我没有拍连续剧而已，然后他们也不写，就说我只是否认，就是在假装很坚张那种感觉，真的有毛病啊！真的是！我服了他们！香港是多么的没有新闻嘛难道？我就生气啊真的，我那个气也不知道怎么去发泄，我只能跟你们在这里吐一下糟，你们不要嫌我啰唆，我真的很想吐糟。」朱晨丽亦一度传出因秘恋百亿富二代史昊洺（Kenneth）而遭冷待，但她曾澄清两人只是朋友，更直言「有钟意嘅人，不过要努力。」