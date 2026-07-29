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「奶仔」方绍聪39岁生日宣布离巢效力17年TVB 疑提前铺路考船牌潜水牌兼有9种车牌

影视圈
更新时间：22:30 2026-07-29 HKT
发布时间：22:30 2026-07-29 HKT

方绍聪（奶仔）今日（29日）庆祝39岁生日，却在社交平台宣布一个重要决定，正式离开效力长达17年的TVB，消息一出获多位圈中好友及网民留言，向方绍聪表达支持与祝福，盼奶仔越来越好，前程似锦。

方绍聪从奶仔变奶佬

方绍聪今晚在IG分享多张拍摄时的花絮照片，并在帖文中写道：「今天是我的39岁生日。顺便说一下近况，我刚刚离开了工作了17年的TVB。」方绍聪表示从22岁入行的奶仔，转眼间已经是39岁的奶佬：「这17年期间，演过了无数角色，亦都当个主持、做过监制。」方绍聪衷心感谢每一位遇到的同事、前辈、工作人员：「是你们让我知道，一个专业的表演者，甚至乎做人做事，应该要把持一个怎样的态度。」

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方绍聪约定战友江湖见

方绍聪亦不忘向观众表达谢意：「也很多谢每一位看过我演出的观众，是你们的支持，让我能够保持初心，继续进步。」方绍聪寄望未来再有好作品推出：「希望之后能够利用我多年的经验，在不同的地方，再为大家送上真挚、用心的作品。各位战友，江湖见！」

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方绍聪曾考取多个牌照

方绍聪于2007年加入第22期TVB艺员训练班，展开长达17年的演艺生涯。方绍聪曾主持旅游节目《#后生仔去台湾倾吓偈》、《野外步出》系列，在TVB担任过不同岗位，除参与演员工作，亦涉足主持、节目监制等范畴，可谓多才多艺。方绍聪前年考取公共巴士牌，亦有电单车牌、货车牌等9种车牌，并且手持二级船牌、潜水教练牌等多个专业牌照，似为转行提前准备。

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