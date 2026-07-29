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滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？

影视圈
更新时间：14:05 2026-07-29 HKT
发布时间：14:05 2026-07-29 HKT

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》将在8月7日播出大结局，日前播出的一集，「大龙生」罗乐林决定将接龙集团接班人之位传给「龙舟Joe少」何晋乐。一心为公司付出多年的「大小姐」林淑敏彻底心碎，痛哭自嘲对父亲而言只是个「工具人」和「爱上渣男」，当「大小姐」林淑敏情绪崩溃时，宿敌「熊尚善」滕丽名一语道破劝她放手，并罕有地送上深情拥抱安慰，没想到这一切赚人热泪的温馨场面，背后竟然只是一场假象？

滕丽名取消关注林淑敏

《爱回家》剧组煞科当日，一众主要角色聚首一堂，大家当下眼湿湿，难舍难离，想不到戏剧完结前夕，因为一段访问影片，爆出了林淑敏与滕丽名的不和传闻，引发网民热烈讨论。甚至有网民就发现，滕丽名不但取消关注林淑敏，她亦没有关注「细妹」吕慧仪、汤盈盈和樊亦敏，而在戏内是大小姐「爱将」的吕慧仪，亦没有关注林淑敏。

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滕丽名称不知道何时取消关注林淑敏

滕丽名其后亦有回复传媒，对取消关注林淑敏一事，她说：「唔知道乜嘢时候取消关注林淑敏。」与此同时，《爱回家》剧组煞科当日，林淑敏、滕丽名和吕慧仪访问片段在Threads疯传，有网民直言：「睇嚟双大都冇机会再合作！」片中所见，滕丽名对吕慧仪和林淑敏说话时的态度截然不同，滕丽名几乎全程与背脊对着林淑敏，有人问到滕丽名会否因不能与大小姐斗咀而不舍得，滕丽名冇表情地说：「梗系唔会喇。」林淑敏略带尴尬地说：「会再合作。」滕丽名一脸不屑地拧歪脸，夹在中间的吕慧仪不知如何是好。听到吕慧仪已经投入教育中心的地工作，滕丽名突然面露笑容。

有人指滕丽名完美演绎咩叫面阻阻

影片随即成为热话，有人说：「几不和都好，喺传媒面前都用背脊得住人，人哋讲嘢又咁嘅表现，大家姐的情商真系有啲低。」、「lsm（林淑敏）讲嘢𠮶阵tlm（滕丽名）每一个微表情都好值得研究。」、「阿滕unfollow咗大小姐，可能真系不和。」、「揾个背脊得住人，盲都睇到不和。」、「就咁睇觉得滕丽名好冇风度。」、「明显左边同中间系度bully紧大小姐，专登讲自己番紧工、有job，反观大小姐就无job、安排自己放假个样系有尴尬。」、「哈哈，块面真系劲向「X」，X到。」、「都好朋显啦，小学生都系睇得出最左𠮶位好唔妥。」、「滕完美演绎咩叫面阻阻。」不过亦有人觉得滕丽名似死忍眼泪：「佢感觉唔系几舒服。」甚至有网民觉得林淑敏、滕丽名和吕慧仪事件，犹如杨茜尧与胡定欣在2010年《万千星辉颁奖典礼》台上互藐的一幕。

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樊亦敏带队直击《爱回家》厂景：

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