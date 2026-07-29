冯允谦新歌MV邀区嘉雯演失智症妈妈 拍摄感动流下男儿泪 忆中学向母亲发脾气内疚至今

「唱作王子」冯允谦（Jay）新歌《人间缺憾美》MV，特别邀请「妈妈专业户」、金像奖「最佳女配角」区嘉雯担任女主角。两年前在电影《得宠先生》中，Jay曾演过区嘉雯的女婿，今次饰演母子，亲上加亲！MV故事讲述儿子照顾患有「失智症」妈妈的故事，而Jay因与患有这病症的嫲嫲生活过，特别有共鸣，坦言看到MV剧本时眼湿湿，拍摄期间与区嘉雯母子互动剧情感人，Jay更忍不住流下男儿泪。

冯允谦歌曲抚慰人心

他希望歌曲能抚慰人心，如同一位朋友陪伴在身边的温暖感觉：「人生唔会所有嘢都完美，一定会有经历、有高低，但做人就系要接受。人生可以好美丽，我哋都要接受『好』同『唔好』，继续生存。」学会接受不完美，人生依然能够过得精采。

冯允谦MV故事窝心感动

Jay坦言：「MV故事好touching、好窝心，饰演我妈妈嘅『嘉雯姐』患失智症，我哋点样沟通、一齐面对，有好多经历，好多嘢发生。」饰演妈妈的区嘉雯与儿子Jay经历很多人生片段，有苦有乐。她患失智症后状态时好时坏，最记得答应囝囝小学考试满分去游乐场庆祝。有一天她失踪了，Jay慌张失措在街上寻找，回忆他们逛街买餸，坐在大树下乘凉的片段，结果在公园找到她了，Jay激动落泪。

冯允谦中学曾因功课被删向妈妈发脾气

MV中，Jay曾经以工作忙为借口冷对妈妈的爱，甚至发脾气。现实中，Jay坦言中学时曾因小事向妈妈大发脾气，非常内疚，他说：「当时我读高中要写paper，我写嘢唔叻，所以放咗好多心机先写到好多嘢。有一日妈妈入我房清洁，唔觉意揿到keyboard而删除咗份paper ，我知道后大声喝佢。爸爸即刻闹我唔生性，我当时好大压力，控制唔到情绪。之后好内疚，因为妈妈好伤心。」这件事对Jay带来极大震撼与反思，自觉「衰仔」及认真改过：「从𠮶日起，每次同屋企人可能会有啲争执嘅时候，我都会谂一谂，提自己呢一刻讲嘅嘢要小心，因为我唔想之后会后悔。学习点样去珍惜屋企人，同埋控制情绪，唔好自己乱爆！」