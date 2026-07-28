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黄翠如腹部微隆疑陀第二胎 内地惊喜撑老公萧正楠「孕味浓」 IG三十字爆真相

影视圈
更新时间：18:00 2026-07-28 HKT
发布时间：18:00 2026-07-28 HKT

萧正楠（Edwin）近日与曹永廉、马国明一同在江门举办巡回演唱会，吸引大批粉丝入场支持。演唱会举行期间，萧正楠的太太黄翠如（Priscilla）突然上台送惊喜，更飞奔到老公萧正楠的怀抱，萧正楠揽完太太后，便拖住黄翠如深情唱出《一生中最爱》，二人甜蜜互动，却不及黄翠如腹部微隆，引起网民关注。

黄翠如「孕味浓」成焦点

影片在网上曝光后，不少网民将焦点放到黄翠如的腹部，当日打扮休闲，身穿黑色T恤配牛仔裤，从侧面睇见到腹部微微隆起，引发正陀第二胎疑云。大批网民在影片下讨论：「好似有咗」、「看著孕味很浓」、「是不是有喜了？」

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随住萧正楠太太疑怀第二胎在网上发酵，黄翠如今日（28日）在IG的限时动态发文，并转发传媒报道演唱会的相片，亲自解开「孕味浓」传闻。黄翠如幽默留言：「好对唔住，我将件衫摄咗入条裤度，同埋我肥咗，我错，我嚟紧呢10日唔食嘢」。

黄翠如曾经历小产

黄翠如与萧正楠于2014年合作剧集《师奶MADAM》挞著，二人认恋后感情稳定，萧正楠于2018年底在《万千星辉颁奖典礼2018》与曹永廉获颁「最受欢迎电视拍档」奖项时，突然宣布与黄翠如已秘婚半年，并于翌年到峇里补办婚礼。但黄翠如与萧正楠结婚多年曾经历小产，直到去年诞下儿子「萧哈哈」，组成三口之家。

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