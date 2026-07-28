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何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影

影视圈
更新时间：13:06 2026-07-28 HKT
发布时间：13:06 2026-07-28 HKT

何伯与何太曾因接受《东张西望》追讨何伯细女在银行领走450万元积蓄而成为网络红人，因接受《东张西望》访问而成城中热话的「何伯何太」，两人此前疑在屯门住所的升降机大堂打斗，同告受伤送院及被控蓄意伤人罪，法官更判处何伯入狱2个月。不过今日（28日）突传消息，指何伯因患上肝癌离世。

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前何太叶秀定面不改容狂数前夫

前何太叶秀定曾以「娇妻」形象分享与何伯的夫妻日常生活，曾承诺会自己养家，何伯不用忧心生活，更曾表示不会让何伯饿肚子，虽然又曾称不介意何伯如今财产近乎零，但仍对何伯联名户口内的450万元被何伯细女取走一事心心不忿，多次强调钱是老公一生的血汗钱，指何伯扬言「拚了老命都要攞返来」。「老猫烧须」的前何太叶秀定其后曾对网民表示：「我同我老公即将要离婚喇！」何太续指：「呢个台（直播帐号）都系佢（何伯）收钱，我只系有义务，有责任……咁样去帮助佢啫，以后一蚊都系入落我老公户口，我又系……当系白做嘅！」何太叶秀定亦曾面不改容的狂数前夫：「佢咁大年纪，我我真系、我贪佢咩呀？贪咩老咩？以前呀，香港好多人都揾大钱㗎，香港地以前好好易揾钱㗎，九几年𠮶时呀，所以你话佢早20几年退休？点会咁样浪费时间、浪费青春呀？三、五百万都未够自己养老？分分钟自己身体有癌症，医几千万容乜易呀！」她又坚称1自己穷得正直：「我系一心谂住同佢，佢有可以帮助到我创业，我先至接受佢㗎咋，讲真㗎。真系咁㗎。我所以从来我唔会呃人啰。你帮得到我你就嚟，你帮唔到我你就走开啦。」她更否认因450万而被迷惑：「我见到佢四百五十万，我系撇开一边㗎㖞，佢话攞一半嚟，佢话搬嘢过我度㗎嘛，佢讲到系佢一半身家㖞，我睇到佢.𠮶张四百五十万定期纸，我真系唔钟意呀，我见你得咁啲啲钱，有冇搞错？我心目中我谂住你过百亿㗎，系嘛？佢讲到自己借咗几百畀个兄弟，又话自己做过黑社会大佬，乜乜乜，好多嘢㗎。」

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