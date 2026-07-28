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庄思明杨明8.2梦幻婚礼排场惊人 全港首穿Jimmy Choo婚纱极奢华 豪掷百万走遍四地影相

影视圈
更新时间：13:30 2026-07-28 HKT
发布时间：13:30 2026-07-28 HKT

庄思明（Lisa）与杨明拍拖10年终于传出婚讯，今年6月《星岛头条》收到独家消息，两人将于8月2日（周日）在马来西亚吉隆坡JW万豪（JW Marriott）酒店举行豪华盛大婚礼，虽然整个婚礼的筹备时间极度紧凑，前后只有约两个月，但在专业团队的妥善安排下，两口子一直沉醉于忙碌而甜蜜的备婚过程之中。目前他们的心情相当轻松，不过亦坦言已经预计到婚礼当日必定会非常紧张，足见对这场人生大事的重视。

为了留下最美的一刻，庄思明与杨明两人特别安排前往上海、香港及吉隆坡三个城市拍摄 Pre-wedding 婚纱照。此外，他们更亲赴广州拍摄充满创意的婚礼短片（Video），当中巧妙运用了 AI 技术配合生活化的有趣主题，将两人的甜蜜点滴呈现于镜头前。是次婚礼极具心思，单是行礼婚纱、Pre-wedding 晚装以及婚礼现场晚装，总花费已超过百万港元！

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庄思明对嫁衣的要求极具品味，由于母亲是上海人，她对上海设计情有独钟，因此特别挑选了上海著名设计师的一套简洁、明亮而优雅的行礼婚纱。而在香港拍摄 Pre-wedding 时，庄思明穿上由鞋履大师周仰杰教授（Prof. Jimmy Choo）参与主理的国际高级订制婚纱品牌 The Atelier by Prof. Jimmy Choo 最新 2026 秋冬系列「Twilight Stellaris」，庄思明更成为全港首位穿上该品牌最新一季婚纱的准新娘，华丽耀眼。而婚礼当天，庄思明亦会穿上由马来西亚品牌「帝傲」打造华贵顶级中式裙褂，以及带有「手写体」 的中式华丽刺绣礼服，展现传统华丽美感；晚装部分则精选了三大知名设计品牌——The Atelier by Prof. Jimmy Choo、上海设计师品牌 Woo Select，以及享誉全球的黎巴嫩高级订制品牌 Zuhair Murad，尽显高贵气质。

提到求婚过程，过去杨明虽已多次向传媒及好友透露过结婚意向，令庄思明一直未有太大紧张或预期会有惊喜。然而，杨明原来早已密谋大计！在广州拍摄婚礼影片期间，杨明于其中一个拍摄情节中，突发在大街上当众单膝下跪，正式向庄思明惊喜求婚！突如其来的浪漫举动令庄思明既感动又惊喜。准新人曾表示今次是好即兴的决定，没想到亲戚朋友们比他们更加开心：「所以我哋都好感恩好开心！再次多谢大家嘅祝福」，在婚礼举行前夕，二人非常感谢各界好朋友、传媒以及背后庞大专业团队一直以来的关心与协助，十分期待在8月2日吉隆坡婚礼当天与大家分享更多喜悦。

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