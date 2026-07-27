伊藤润二首度授权华语影集《聪明镇》明日Viu上架 梁咏琪被剧本吓到心慌

Viu为香港观众带来两部风格截然不同的瞩目作品！一边是日本恐怖漫画大师伊藤润二首度授权监修的华语真人原创影集《聪明镇》，将升学炼狱与经典恐怖元素共冶一炉；另一边则是横扫日本影史票房、全球累计突破千亿日圆的《剧场版「鬼灭之刃」无限城篇 第一章 猗窝座再袭》，以独家粤语配音版及日文原音版强势登陆。两套话题作品均于明天（7月28日）上架，记得校定闹钟准时追看。

Viu两大话题作明日上架

全球首部致敬日本恐怖漫画大师伊藤润二的华语真人原创影集《聪明镇》，全剧10集将于7月28日在Viu上架。故事讲述重考生赵佳琦（陈姸霏饰）落榜后，跟随母亲何丽芬（梁咏琪饰）搬进一座号称升学率高达百分之百的神秘小镇「崇明镇」。镇上终年被灰白浓雾笼罩，所有居民都深信一条近乎残酷的生存法则：「只有成绩优异，才有资格生存」。佳琦进入当地最关键的崇明补习班后，身边的同学开始接连失控、甚至无声无息消失；佳琦更发现，小镇的成功秘密似乎与一种名为「血玉果」的神秘植物有关！真正令人不寒而栗的是，镇民并非没有察觉异样，只是为了让孩子考上名校，选择对于那些失踪和求救视而不见⋯⋯

伊藤润二监修融合经典元素

《聪明镇》并不是直接改编伊藤润二的单一作品，而是在他的授权与监修下，融合《富江》、《双一恣意的诅咒》、《蛞蝓少女》等多部经典元素，打造出全新的恐怖宇宙。导演谢骏毅透露，最大挑战在于如何让这些经典角色「活」在真人影集里，而不只是被放进画面当彩蛋。

梁咏琪睇剧本吓到心慌

剧集集结梁咏琪、金马奖最佳新演员陈姸霏、小S大女儿许曦文、赵文瑄、天心、温升豪、蔡淑臻、张书伟等实力派演员，钻石级演员阵容，促使剧集未播先红。首次接演台剧、首度挑战恐怖题材的梁咏琪透露，拍摄期间照镜子都认不自己，当时到台湾拍摄还需要隔离，在酒店读剧本是一直被吓到心慌！

天心人格分裂

饰演家长会长的天心则形容角色有如人格分裂，对外非常刻薄强势，回家后就对女儿百依百顺，甚至看到女儿都会害怕！小S大女儿许曦文近日也在宣传时透露，从小看大S主演的《泡沫之夏》而萌生当演员的念头，妈妈小S还在家陪她对戏，让她格外感动。

陈姸霏炎夏拍摄无冷气灰尘满天

拍摄时正值炎夏，由于开机时不能开冷气，陈妍霏形容灰尘多到每天洗澡鼻孔都是黑的；宋柏纬则为了角色得连吃5盘粉红色的「血玉叶炒蛋」，直呼「纯视觉看蛮恶心」！饰演双一的刘修甫则要直接啃食「血玉叶」，他忆述味道时不禁直呼：「超难吃！吃完嘴巴麻麻的。」

《聪明镇》预告曝光获伊藤润二认可

《聪明镇》预告曝光后，伊藤润二对这部原创改编作品给予肯定。原著粉丝可以当作一场彩蛋寻宝，首次接触伊藤润二的观众也能直接感受那种身体变形、欲望失控、日常慢慢腐坏的独特恐怖氛围。

《鬼灭之刃》完结篇三部曲首章强势登陆

《剧场版「鬼灭之刃」无限城篇 第一章 猗窝座再袭》是《鬼灭之刃》完结篇三部曲的首章。故事讲述为了让变成鬼的妹妹祢豆子变回人类，加入鬼杀队的灶门炭治郎，一路上与不同的「柱」成为同伴，并肩作战，一起战斗。无限列车篇的「炎柱」炼狱杏寿郎、游郭篇的「音柱」宇髓天元，以及在刀匠村篇的「雾柱」时透无一郎和「恋柱」甘露寺蜜璃 ，同伴我妻善逸和嘴平伊之助。 当大家参加集体「柱训练」，为即将到来与鬼的战斗做准备时，鬼舞辻无惨出现在鬼杀队的产屋敷宅邸。眼见主公大人身陷危境，炭治郎和「柱」们赶往宅邸，但被无惨的手推入一个神秘空间。炭治郎和鬼杀队来到恶鬼的基地——无限城，正式开始与恶鬼之间的最终战役！

《鬼灭之刃》无限城篇

这部万众期待的动画巨作自2025年7月在日本上映后，旋即以惊人速度横扫各大票房榜单！日本国内上映首日票房即达17亿日圆、上映8天票房突破100亿日圆，超越《无限列车篇》10天破百亿的纪录，创日本影史最快破百亿成绩；截至2025年9月16日，日本累计票房突破330亿日圆，超越宫崎骏《千与千寻》的316亿日圆，荣登日本影史票房第2名。香港观众可于7月28日在Viu优先收看独家粤语配音版；观看剧场版前，可先于Viu重温全套《鬼灭之刃 柱训练篇 (粤语版) 》，该篇讲述鬼杀队最强的「柱」与队员们，为了与鬼舞辻无惨即将来临的决战展开特训。