聪明镇｜梁咏琪带陈妍霏闯神秘小镇 剧情懒人包、5大必看亮点

聪明镇｜由实力派演员梁咏琪以及陈妍霏领衔主演的台湾惊悚恐怖电视剧《聪明镇》，改编至日本漫画家伊藤润二的漫画，将在7月28日在Viu上架。故事讲述两位主角误闯聪明镇书找机会而引发一系列事件。下文为您精心整理《聪明镇》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

必看亮点

单亲母亲何丽芬（梁咏琪 饰）带着大学落榜的女儿赵佳琦（陈妍霏 饰）搬迁至以高升学率闻名的神秘小镇「聪明镇」，希望女儿能藉当地知名的「崇明补习班」重新考取理想大学。但随着母女逐渐融入小镇生活，一连串离奇事件接连发生，隐藏于「聪明镇」背后的秘密也逐渐浮现。

《聪明镇》由梁咏琪以及陈妍霏领衔主演。

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何丽芬（梁咏琪 饰）

何丽芬是一位单亲妈妈，为了让女儿重考成功而搬到崇明镇，她控制欲极强，以「为妳好」为由对女儿精神施压。

梁咏琪饰演何丽芬。

赵佳琦（陈妍霏 饰）

赵佳琦是何丽芬的女儿，背负着母亲过度期待的重考学生，她在百分之百升学率的崇明镇「升学炼狱」中，倍感压力。

陈妍霏饰赵佳琦。

富江（郑炜龄 饰）

富江是家长会长姜玉蓉的女儿，她个性高傲、危险且疯癫，情绪激动时甚至会对母亲推操发火。

郑炜龄饰富江。

蛞蝓少女（许曦文 饰）

蛞蝓少女是崇明镇中被校园霸凌的内向学生，她因承受巨大压力与霸凌，从而身体与感官发生肉体异化，嘴里会吐出湿黏的活体蛞蝓。

许曦文饰蛞蝓少女。

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1. 梁咏琪首演台剧兼恐怖题材

梁咏琪在《聪明镇》中献出多次的初体验，包括是第一次首演台剧，以及初尝恐怖题材的剧集。梁咏琪透露道，拍摄期间照镜都认不到自己，她更指当时在台湾拍摄时需要隔离，在酒店读剧本时一直被吓到心慌，而梁咏琪如何演绎一位怪兽家长值得期待。

梁咏琪首演台剧。

2. 伊藤润二亲自授权监修

《聪明镇》改编至日本恐怖漫画大师伊藤润二的作品，更是他首度授权监修的华语真人原创影集。剧集并非直接改编其单一作品，而是在伊藤润二的授权与监修下，将《富江》、《双一恣意的诅咒》、《蛞蝓少女》等经典元素融合，观众可以细味其独特的恐怖氛围。

作品还原伊藤润二的怪诞恐怖美学。

3. 演员幕后吃足苦头

《聪明镇》的拍摄毫不轻松，每位演员都吃足苦头。拍摄期间正值炎热，但开机后时不能开冷气，陈妍霏笑指灰尘多到每天洗澡鼻孔都是黑的；宋柏纬则为了角色得连吃5盘粉红色的「血玉叶炒蛋」，直呼「纯视觉看蛮恶心」！饰演双一的刘修甫则要直接啃食「血玉叶」，他忆述味道时不禁直呼：「超难吃！」

演员为拍摄《聪明镇》吃足苦头。

4. 顶级特效大师操刀还原「噩梦」

《聪明镇》的最大难度是将伊藤润二笔下的平面恐怖线条演绎为逼真的真人特写。由曾荣获金马奖最佳视觉效果的特效化妆师操刀,超过 30 人的团队、处理高达 400 多个CG镜头，从前期概念到后期制作耗时数年，足见用心。

5. 怪物新人惊艳亮相

小S的大女许曦文（Elly）首度演戏便挑战极致高难度的「蛞蝓少女」，她在宣传时透露，从小看大S主演的《泡沫之夏》而萌生当演员的念头，妈妈亦在家陪她对戏，让她格外感动；郑炜龄则扛下诠释「地表最美恶女富江」的重任，眼神与气场皆充满邪魅感。

许曦文首拍剧即试高难度角色。

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