《复仇者联盟5：末日降临》演员亮相「圣迭戈动漫节」 赖恩雷诺士扮「死侍」突袭现场 罗拔唐尼分享转战演「末日博士」感受

一年一度「圣迭戈动漫节」于香港时间今日于举行Marvel影业发布会，《复仇者联盟5：末日降临》一众演员亮相，掀起全场热潮。罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）现身分享由饰演「铁甲奇侠」，转战演绎反派「末日博士」的感受，形容两个角色性格与演绎方式截然不同，「末日博士」带有浓厚异国口音及阴沉气场，与昔日诙谐幽默的铁甲奇侠形成强烈对比，现场并播放最新片段，加深观众对角色背景的了解。

赖恩雷诺士身穿灰色版「死侍」战衣

另一惊喜为赖恩雷诺士（Ryan Reynolds）扮演「死侍」突袭现场，身穿灰色版「死侍」战衣现身观众席，被罗拔唐尼认出，他先介绍自己为Ricky，笑指自己「尽力Cosplay」。他先向「蚁侠」保罗活特（Paul Rudd）发问「雷神去了哪里，他为何哭泣？」，暗指《死侍与狼人》一幕，雷神抱着死侍在痛哭。保罗反击揶揄死侍称「他（雷神）可能是域斯咸足球会球迷」，赖恩即回敬「你心知肚明佢为何会哭」。死侍其后追问《复仇者5》「几时开拍」，并质疑排场浩大只为宣传一套戏，罗拔唐尼则笑回：「已经拍完，四围看看吧，你撞到头吗？」死侍闻言黯然，改口追问有否「额外补拍」机会，最后抛低咪高峰，再说出「Happy Hogan（铁甲奇侠助手）」后离场。片方暂未证实死侍会正式加入《复仇者5》，但有传他会客串。

《黑豹》系列新一任男主角人选揭盅

另外，Marvel亦公布多项重磅消息，《黑豹》系列新一任男主角人选揭盅，由新晋演员David Jonsson接棒演出「黑豹」，执导的Ryan Coogler都有到场介绍，新作暂定于2028年12月上映。同时，Marvel首度宣布开拍全新电影《幽灵车神》（Ghost Rider），由《死侍与狼人》导演Shawn Levy执导，并邀得荷里活男星赖恩高斯宁（Ryan Gosling）担纲演出「幽灵车神」一角，暂定2028年上映。Marvel工作室主席Kevin Feige又证实「新星」（Nova）一角会拍成电影。