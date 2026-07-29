日落下的彩虹1-5集剧情懒人包丨ViuTV新剧7个彩虹邨单元故事大纲/演员阵容 唐诗咏潘灿良演夫妻

ViuTV原创剧《日落下的彩虹》（Under the Rainbow）于7月29日（星期三）起，逢星期一至五晚上9时30分在99台播映。这部由黄子桓、郭嘉敏任制作人，刘伟恒导演，潘灿良、唐诗咏、邱士缙（Stanley）、许轶（Day）、夏雨、郭峰、吴浣仪、黄奕晨、强尼和周家怡主演的《日落下的彩虹》，故事以即将面临清拆重建、拥有超过60年历史的彩虹邨为背景，以7个发生在彩虹之下、细腻动人的小故事，编写各种情感与遗憾，建构香港人的屋邨情怀，引发现实共鸣。《星岛头条》为大家持续更新《日落下的彩虹》懒人包，包括详细剧情大纲、角色人物介绍，以及分集剧情预告，助你紧贴最新剧透！

《日落下的彩虹》剧情大纲

《日落下的彩虹》演员阵容／角色人物介绍

《日落下的彩虹》四大卖点

《日落下的彩虹》精彩剧照

《日落下的彩虹》1-5集剧情

《日落下的彩虹》透过七个单元故事，探讨人与人之间在面临「限期」时的抉择：

单元 剧情大纲 第一单元：理发厅的秘密 讲述彩虹邨内一家上海理发厅的「金牌夫妻档」（潘灿良与唐诗咏首度饰演夫妻 ），在清拆前夕，决心坦然面对恩爱背后藏了多年、难以启齿的秘密。 第二单元：三姐弟的分户风波 由母亲一手拉扯长大的区家三姐弟，因长年累积的心结与恩怨，竟然在搬迁前夕爆发了一场鸡飞狗跳的「分户风波」。 第三单元：闺密的成长岔路 聚焦于从小在彩虹邨一起长大、形影不离的「彩虹三姊妹淘」，随著年龄增长与社会现实考验，各自走上不同的道路，考验著彼此的友谊。 第四单元：低谷中的初恋 离开彩虹邨多年的男生，意外重遇面目全非的初恋女友。两人在彼此的人生最低谷中重逢，并用短短两天的时间，努力寻回当初的初心。 第五单元：限期之恋 屋邨中女恋上外国大厨。然而不论是即将走入历史的彩虹邨，还是他们这段异国关系，都必须面对无法躲避的「限期」。 第六单元：六十年兄弟情 两位自 1962 年彩虹邨落成便相识至今的挚友（夏雨、郭锋饰演），看著邨内一代代人搬走离开。如今，他们自己也必须面对儿女即将移民的艰难抉择。 第七单元：最后的父子和解 讲述一对怨恨极深的父子。在彩虹邨面临清拆前、以及父亲生命倒数的最后限期内，他们如何重新坐下来，修补并面对彼此的关系。

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1. 留住香港情怀：实地记录彩虹邨清拆倒数

剧集以即将面临清拆重建的香港公共屋邨——彩虹邨为真实背景。全剧以「七种颜色、七个故事」的单元形式进行，细腻描绘屋邨邻里之间关于人、关系与「期限」的动人故事。趁著现实中的风景仍在，剧组透过镜头漫步屋邨，用光影将属于香港人的集体回忆与温情定格，引发强烈本土共鸣。

2. 破天荒梦幻组合：唐诗咏离巢首登ViuTV与潘灿良演夫妻

前TVB视后唐诗咏在离开无线后，首度「跨台」参演ViuTV剧集。她自爆接拍的主因是能与舞台剧神级演员潘灿良合演夫妇，直言「梦想成真」。

反差成熟演技：潘灿良大赞唐诗咏展现出以往少见的成熟内敛演技，两位演技派首度交锋，火花四溅。

剧中饰演他们一对子女的，是人气女团COLLAR成员Day（许轶）与新生代演员苏文涛，四人展现极具生活感的家庭默契。

3. 老戏骨经典回归：夏雨、郭锋重磅加盟与父子档同台

资深视帝夏雨相隔6年再度拍摄港剧，本次更历史性与亲生儿子黄奕晨同台合作，两人的本色父子火花成为焦点。

除夏雨外，久未在港剧露面的郭锋、吴浣仪及张锦程等一众实力派资深演员亦重磅加盟，被同剧年轻演员（如 MIRROR 的邱士缙）力赞在片场充满「反差萌」和神级演技示范。

4. 人气偶像百花齐放：MIRROR、ERROR、COLLAR 成员联手

邱士缙（Stanley） 与吴海昕、张锦程搭档，演绎深刻单元故事。

Day（许轶） 再次挑战剧集演出，获前辈潘灿良及唐诗咏手把手带领入戏，深受粉丝期待。

梁业（肥仔）、周家怡、强尼、栢天男、葛绰瑶（Yoyo）及何洛瑶（Sica）等台柱与人气演员全数出演，为这道「彩虹」注入各具特色的丰富色彩。

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📺 第1集剧情简介：彩虹邨的双重死线

当彩虹邨即将面临拆卸命运、居民面临去留抉择之际，邨内著名的「华丽理发厅」也迎来了意想不到的风暴。一向被街坊视为模范夫妻的老板斌哥（潘灿良 饰）与斌嫂（唐诗咏 饰），竟在儿子晨仔（苏文涛 饰）刚满18岁后，宣布理发厅结业，并决定执行隐藏多年的协议——离婚。这项震撼弹让女儿Windy（许轶 饰）完全无法接受，决心暗中调查父母分开的真正原因。与此同时，一名久未露面的神秘男生因债务问题现身，向斌哥求助，并在半推半就下加入理发厅工作。然而，他背后似乎隐藏著与这座老屋邨密不可分的身世之谜。

📺 第2集：撕开恩爱假面，重拾昔日的痛

斌哥与斌嫂走进律师楼准备为婚姻画上句号，怎料落笔前夕却双双落泪。Windy与晨仔此时终于得知父母决定离婚的导火线，竟然源于多年前的一场背叛。两夫妻在街坊面前继续假装恩爱，让看不下去的Windy痛骂他们「逃避问题最可耻」！在子女的刺激下，两人终于硬著头皮踏入婚姻咨询室，首次向对方敞开心扉，并尝试透过重新约会来找回恋爱感觉。然而，正当关系看似现出曙光时，他们才惊觉那道多年前留下的伤口，依然一碰就痛。

📺 第3集：彩虹邨清拆令，拆散温馨家庭

斌哥与斌嫂重修旧好的尝试宣告失败，伤心的斌嫂决定主动搬走。与此同时，邨内另一个模范家庭也掀起波澜。独力抚养三名子女的兰姐（吴浣仪 饰），最大的愿望只是中秋节一家人整整齐齐吃饭。然而，三兄妹却因清拆后的公屋去向各怀鬼胎：小弟家齐（梁业 饰）因被女友Caca（樊沛珈 饰）逼婚，密谋利用公屋名额换居屋，结果被一直默默为家庭付出的二姐Alice（周家怡 饰）揭穿。两人在大街大巷争吵的画面更被拍下登上新闻，沦为街坊笑柄！此时，看似回来主持大局的大哥Benson（强尼 饰）出面训斥弟妹，但他背后其实有著更深的盘算。

📺 第4集：为争家产决裂，虚拟影片惊吓母亲

Benson、Alice与家齐为了利益彻底撕破脸，坚持争夺母亲的家产。兰姐夹在中间，只能自我安慰「一家人吵完就没事」，岂料在彩虹邨的最后一个中秋夜，竟没有一个子女愿意回家，令她伤心欲绝。Alice要求两兄弟归还多年来的家用，导致Benson陷入财困，家齐更因此变回穷光蛋而被女友狠甩。双重打击下的家齐大发酒疯，与兄姐爆发激烈的肢体冲突！同一时间，兰姐在手机收到一段「三子女持刀疯狂互劈、血流披面」的影片，救子心切的她并不知道这只是网民恶作剧的AI合成影片，当场吓得昏厥过去。

📺 第5集：姐妹梦想基地，沦为友谊决裂战场

Windy、Sunnie（何洛瑶 饰）与Moon（葛绰瑶 饰）自小立下「一起冲出彩虹邨」的约定。Sunnie在工厦租下工作室并亲手装修，满心期待与好姊妹共筑梦想基地，却不知道另外两人早已变心，Windy渴望与男友同居，Moon则想省钱出国游学，只剩Sunnie一人死守当年的承诺。Sunnie频频被放飞机，随后更发现Windy私自带男友上工作室亲热，姊妹关系暗潮汹涌。最终，因为Moon一时疏忽导致工作室严重水浸，彻底引爆了积压已久的怨气！三人在废墟般的空间互相指责，越说越狠，最终宣告友情决裂，从此不相往来。

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