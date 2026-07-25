汤姆贺伦爆《蜘蛛侠4》邀得成家班担任动作指导 成龙曾亲赴伦敦探班 孖Zendaya上海出席首映礼帮衬知名茶饮店

「蜘蛛侠」汤姆贺伦（Tom Holland）与太太兼拍档Zendaya近日挟新作《蜘蛛侠：英雄重生》（简称《蜘蛛侠4》）空降上海，昨晚二人手牵手出席首映礼。席间汤姆提到成龙曾到英国拍摄场地探班，而Zendaya更学埋老公的「剧透瘾」竟暗示片中主角彼得柏加（Peter Parker）与女友MJ的感情可能有个悲惨结局！

成龙专程到伦敦探班

汤姆昨晚接受主持人访问时，谈到今次剧组邀得成家班担任动作指导，拍摄期间成龙更专程飞到伦敦探班。汤姆兴奋地说：「那天我听说成龙会来，我转过身来就见到他，见到自己多年来的偶像我实在太激动了。」他透露成龙不但赞扬他亲身上阵演出动作戏份，又给了他很大信心，并关心地叮嘱他拍摄时要注意安全，令他开心不已。汤姆更透露为了演好片中的动作戏，他在拍摄前接受成家班训练3个月，苦练基本功。另外，今集的打斗风格会融入借力打力、飞簷走壁等东方功夫美学。他更爆料指在片中其中一幕，成家班利用环境道具设计蛛丝弹射、近身格斗，致敬成龙经典作《我是谁》的经典玻璃外墙滑落镜头。

汤姆一脸冧爆甜笑

而昨晚以埃及妖后式齐荫发型搭配白色蛛蛛网高订晚装现身的Zendaya受访时，大谈片中彼得与MJ的感情走向，她更忽然剧透说：「我是彼得柏加的粉丝，我也想他（和MJ）有个好结局，但看来好像不会是这样。」此外，她又指出由于今集中所有人都忘记了彼得，MJ与他就像陌生人一样，但她又补充说：「当然，现实生活中我们（剧组同人）就像一家人。」此时主持人抢答道：「哈哈哈，你们（指汤姆与Zendaya）是一家人呀！」说得Zendaya忍不住害羞微笑，旁边的汤姆则露出一脸冧爆甜笑。

汤姆甜赞Zendaya

此外，二人在红地毯上亦接受了媒体访问。期间Zendaya拿着一个套上汤姆蜘蛛侠造型公仔的咪高峰受访，十分可爱。汤姆受访时被问到他前日在上海买了新短裤一事，他即瞪大眼惊讶道：「你怎么知道？」然后记者告诉他此事已上了热搜，他就大方透露他们当日在上海游玩，但天气太热，他又穿着牛仔裤热到爆，于是在当地服装店买了短裤换上，并买了一些四角裤。汤姆又说他们去喝了茶饮，他尝试了一款西柚冰茶，并大赞好饮！他又指由于夫妻俩近日不断周围飞宣传，他们都当作是去旅游，还透露每次都是爱妻负责做行程规划，他甜赞Zendaya说：「她总能找到好吃的餐厅带我去品尝。」据报道，二人前日在没有保镖保护下，在淮海中路、豫园等地游玩，期间喝茶饮、吃麻酱拌面、试旗袍，还在服装店扫货。而汤姆光顾过的内地服装品牌亦非常醒目，立即为他购下的那款短裤设立专区，让粉丝可以买偶像同款穿着。亦有网民集结了Zendaya亲自制订的上海游玩攻略，让粉丝可以跟住去吃玩逛。