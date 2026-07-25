Disney+韩剧 杀人者的购物中心2｜李栋旭与金慧峻对抗黑势力 剧情懒人包、5大看点

杀人者的购物中心2｜由李栋旭、金慧峻以及赵汉善领衔主演的悬疑动作电视剧《杀人者的购物中心2》于7月22日在Disney+播出，讲述郑智安正式接管地下武器商店「协助杀人」，随后与「死而复生」的叔叔郑进湾联手，向国际雇佣兵组织「巴比伦」发起猛烈反击。下文为您精心整理毛骨悚然的恋爱，即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

必看亮点

郑智安（金慧埈饰）正式继承并掌管神秘的地下黑市军火库「协助杀人」，原本被认定身亡的叔叔郑进湾（李栋旭饰）奇迹现身他假死的真相，以及他消失期间在背后密谋的庞大计划与不为人知的过去均曝光。两叔姪主动出击，正面迎战重整势力的全球佣兵组织「巴比伦」。

《杀人者的购物中心2》在Disney+播出。

回到目录

郑进湾（李栋旭 饰）

郑进湾是「协助杀人」商店的创办人，他在今季亦解开了假死之谜的原因，是为了潜入巴比伦总部执行秘密任务。

李栋旭饰郑进湾。

郑智安（金慧埈 饰）

郑智安是郑进湾的姪女，她成为了商店的新任CEO，她从过去被动躲藏的「小白兔」蜕变为成熟的战略家，不再依靠蛮力。

金慧埈饰郑智安。

贝尔（赵汉善 饰）

贝尔是郑进湾一生的宿敌，他对郑进湾的执著已达疯狂境界，更将其视为不可磨灭的羞辱。

赵汉善饰贝尔。

回到目录

1. 原班人马强势回归

第一季的《杀人者的购物中心》在2024年播出后获得好收视，网民除了期待第二季的到来外，亦希望见到由原班人马延续故事。而在第二季中，三位重要主角都是由原班人马演绎，对于李栋旭、金慧埈，以及赵汉善的集体回归，粉丝兴奋不已！

男女主角续由李栋旭以及金慧峻担任。

2. 李栋旭为角色增重8公斤

时隔2年再饰演郑进湾一角，李栋旭在受访时直言自己做足准备，为了不让自己看起来「显老」，他狂灌水抗老，为角色增重8公斤，甚至一天吃5餐，吃到崩溃。李栋旭坦言拍摄《杀人者的购物中心2》前内心十分紧张，但见到熟悉的台前幕后，便感到安心。

李栋旭状态大勇！

3. 冈田将生、玄理强势加盟

在第二季中，「巴比伦」加入新血，反派人数骤增，包括由日本男神冈田将生饰演的巴比伦东亚支部共同队长J，他将与郑进湾开展日韩男神的生死对决；而在日发展韩星玄理饰演J的姐姐，佣兵队长Q。玄理为了切合角色形象，特别增重5公斤，并进行高强度武打训练，相当用心。

冈田将生有份参演。

4. 打斗场口更过瘾

早前一众演员在出席《杀人者的购物中心2》发布会时，李栋旭直言剧集的动作场面会大增以抢滩。金慧峻亦透露郑智安与郑进湾叔姪二人并肩作战的场面会有大篇幅的描述，绝对有睇头。除此之外，李栋旭在拍摄中面对大量的武打场口，都几乎亲自上阵，包括枪战、赤手空拳的肉搏战还是吊钢丝的高难度动作都绝不假手于人。

打斗场面有睇头！

5. 李栋旭对剧集质量有信心

在发布会中被问到在面对同题材剧集如《铁拳教育》，以及《金特务：本色回归》口碑好、竞争激烈的局面会否担忧时，李栋旭直言未见担忧，反而认为市场百花齐放属好现象，形容情况如同食肆聚集于同一条街，生意反而更旺。他又指团队早在首季播毕后随即筹备续集，制作时间已逾2年，绝非单纯跟风之作。

李栋旭对剧集大有信心！

回到目录