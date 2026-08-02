夫妻的博弈1-5集剧情｜高海宁遭张颕康郭柏妍背叛 重生复仇获马国明相助 附演员角色介绍

夫妻的博弈剧情懒人包丨由无线（TVB）与优酷（YOUKU）联合出品，钟澍佳总监制，黄国辉监制，梁敏华总编剧，并由高海宁、马国明、何广沛、郭柏妍、黄智贤、陈晓华、张颕康、游嘉欣及邓智坚主演的轻松爱情小品剧《夫妻的博弈》将由8月3日起，逢周一至周五晚翡翠台八点半播映。这部合共25集的爱情小品剧由《新闻女王》黄金班底打造的新作，讲述罹患癌症的姜幸如Senna（高海宁 饰）撞破丈夫Mark（张颕康 饰）与唯一闺密潘雪文Sherman（郭柏妍 饰）奸情后离奇遇上车祸，惊醒后方知坎坷人生竟是一场「预知梦」。有了「预知梦」的底气及启示，高海宁决心改写命运，成为自己的英雄。《星岛头条》为大家持续更新《夫妻的博弈》完整懒人包，包括详细剧情大纲、角色人物介绍，以及分集剧情预告，助你紧贴最新剧透！

《夫妻的博弈》剧情大纲

《夫妻的博弈》演员阵容／角色人物介绍

《夫妻的博弈》必看卖点

《夫妻的博弈》精彩剧照

《夫妻的博弈》1-5集剧情

广告公司职员姜幸如（高海宁 饰）多年来在重男轻女的职场中忍气吞声，赚取的薪水几乎全数用来供养丈夫施继威（张颕康 饰）一家。然而，命运对她极为残酷，在高海宁确诊胃癌晚期之际，竟意外撞破丈夫与自己最信任的中学闺密Sherman潘雪文（郭柏妍 饰）的地下情，更令她崩溃的是，两人正暗中策划谋夺她的巨额存款与保险金。在身心俱疲与极度悲愤之下，姜幸如不慎遭遇车祸，含恨而终。姜幸如奇迹般地回到了五年前，重新站在人生的十字路口。这一次，她带著对未来的「预知记忆」彻底觉醒，决定不再做任人摆布的牺牲品。面对施继威和Sherman潘雪文的虚情假意，她冷静应对，不仅巧妙避开了两人设计的抄袭嫁祸与下药陷害，更将这些恶毒计谋原封不动地反弹给他们，一步步撕破这对渣男与「绿茶」闺密的伪善面具。

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职场逆袭与真爱降临

在职场上，姜幸如（高海宁 饰）一改过往懦弱的形象，换上亮丽自信的装扮，勇敢对抗公司内的性别偏见与小人算计。姜幸如团结公司里的女同事，组成了一支坚不可摧的「粉红兵团」，凭借细腻的女性视角与出色的创意，在广告界大放异彩，成功将命运的主导权夺回自己手中。在此期间，隐藏著集团继承人身分、在基层历练的总监叶家谦（马国明 饰）被她的坚韧与才华深深吸引，成为她复仇与逆袭路上最坚实的后盾。随著姜幸如与叶家谦并肩作战，两人的感情迅速升温。然而，在追查前世线索的过程中，姜幸如震惊地发现，当年那场夺走她性命的车祸根本不是意外，而肇事者的真正目标其实是叶家谦。为了保护深爱的人，姜幸如决定主动出击，从单纯的个人复仇，升级为与幕后黑手展开一场关乎生死与幸福的终极博弈。

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🥊 爽快的「开天眼」复仇爽剧：

女主角姜幸如重生后带着「预知能力」开挂，不再像传统港剧一样隐忍，而是主动设局反制渣男前夫与心机小三，把他们玩弄于股掌之间，职场上更是带领女性团队一路逆袭，爽度破表，

重生的姜幸如利用带回来的「预知能力」，在职场与情场上步步抢占先机，一改往日的懦弱，当众揭穿绿茶闺蜜与渣男老公的阴谋，带来极度舒适的「开天眼」反击爽感。

💬 争议焦点！港版《和我老公结婚吧》：

由于「患癌、撞破老公与闺蜜偷情、被杀后重生复仇」的核心设定与大热韩剧《和我老公结婚吧》极为相似，开播前便在网上引发「抄袭/翻拍」的热烈争议 。不过创作团队与马国明、高海宁均澄清表示，本剧著重在「预知梦」的设定与本土广告界的职场博弈，情节发展会与韩剧大不相同，绝对有港剧独有的味道。

演员班底诚意满满，高海宁全剧展现视后级别的「崩溃与重生」演技，从前期的「薯唛鬈发眼镜Look」到重生后的精明干练，造型百变、戏味十足，哭戏与霸气职场女强人切换自如。张颕康与郭柏妍演活「渣男绿茶」，张颕康将软饭渣男发挥得淋漓尽致，平时乖乖女形象的郭柏妍更挑战演出「心机闺密」，反差感极大亮。

🎬 顶级金牌班底制作，质量有保证：

本剧的幕后团队实力雄厚，延续了近年爆款港剧的超高制作水准，由打造出《新闻女王》、《黑色月光》的钟澍佳亲自担任总监制，《巨塔之后》、《溏心风暴3》的梁敏华担任总编剧，在情节推动、角色对立、台词金句上极具张力。

打破常规港剧沉重的复仇基调，大胆采用「家庭情感 + 轻喜剧风格」推进，既有博弈的紧张感，又有轻松幽默的笑点，观剧体验更体验更佳。

🌸「粉红兵团」女力逆袭，关注女性成长

这不单是一部复仇剧，更是一部探讨女性自救与成长的职场励志片，女主角带领一众被公司边缘化或受轻视的女同事组成「粉红兵团」，在充满男权压榨与办公室政治的广告界中突破重围，发挥卓越的女性创作才华。

每集结尾都会巧妙出现女主角开拓幸福人生的智慧信条，回扣「女性自救」的主题，非常适合当代都市女性观看。

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《夫妻的博弈》首播，首五集剧情讲述绝症人妻姜幸如（高海宁 饰）惨遭「渣男」老公施继威（张颕康 饰）与「绿茶婊」死党Sherman潘雪文（郭柏妍 饰）双重背叛兼谋财害命，车祸惨死后竟奇迹穿越重生回到五年前！带住预知记忆霸气觉醒的幸如决意逆转命运，不仅机智拆解潘雪文联手无良高层伍其昌（邓智坚 饰）的抄袭与陷害，更在隐藏豪门继承人身分的总监叶家谦（马国明 饰）及其千金妹妹叶熙妍（游嘉欣 饰）的强势助攻下，成功化解由家族腹黑大哥叶启荣（黄智贤 饰）暗中布局的泄密危机。其后，幸如在初恋情人「阿浩」陈浩恩（何广沛 饰）挺身作证下，于同学会当众撕破雪文多年的造谣假面具，并大义灭亲揪出施继威这名出卖公司的内鬼，顺势将他踢走兼自己上位组建索爆女子军团；加上即将卷入风波的胡晓彤（陈晓华 饰）等关键人物，高Ling将联手马明展开极度解气的职场与人生大逆袭，手撕渣男绿茶，这场终极生死博弈绝对不容错过！

第1集：姜幸如遭到丈夫和闺密背叛

姜幸如罹患胃癌晚期，生命仅剩半年，却意外撞破丈夫施继威与最好闺密潘雪文的地下情。两人不仅无情背叛她，更企图谋夺其存款与保险金。悲愤交加的幸如在逃离酒店时不幸遭遇车祸。当她再次醒来，竟发现自己奇迹般地穿越回到了五年前！看清了渣男丈夫与虚伪闺蜜的真面目后，幸如决定彻底改写悲惨命运。她不再做任劳任怨的卑微妻子与职场受气包；面对同事的刁难，她勇敢据理力争展开反击，并在对她抱有好感的总监叶家谦帮助下，决心步步为营，靠自己的力量逆转人生，夺回属于自己的幸福！

第2集：姜幸如揭穿潘雪文真面目

A组遭设计陷入抄袭风波，姜幸如早有防备，当众拿出备份U盘反击，不仅自证清白，更让恶意剽窃的潘雪文面临解雇。随后，潘雪文勾搭其昌保住工作，并企图在餐厅用咖喱饭泼向姜幸如，却被敏捷躲开，反让施继威淋了一身。看清丈夫渣男本质的幸如更换了家门密码。在公司，总监家谦为救姜幸如免遭烫伤而受伤。心有不甘的潘雪文企图用姜幸如的帐号散播同事叶熙妍的隐私影片以挑拨离间，却反被当众戳穿。在姜幸如的机智应对下，潘雪文与施继威的阴谋接连落空，恶行终露马脚！

第3集：叶家谦和叶熙妍关系揭秘

姜幸如与叶熙妍聚餐，叶熙妍澄清了与总监叶家谦的绯闻。为了测试丈夫施继威与潘雪文，姜幸如故意布局，让两人在自己家中独处。施继威色心大起欲与潘雪文苟合，但潘雪文不满被当作姜幸如的替身而愤然离去。姜幸如事后查看监视器虽未见越轨实证，但依然对两人保持警惕，而渣男施继威则继续诈骗姜幸如替他代垫炒股债务。另一方面，叶家谦带领B组好不容易完成的珠宝广告企划，竟意外提前外泄给竞争对手，导致公司面临巨额索赔。叶家谦带著叶熙妍回家向长辈商讨对策，这才揭晓原来两人竟是豪门兄妹，一直隐藏真实身份在自家公司基层历练！

第4集：姜幸如帮助叶家解决问题

叶家谦因广告企划外泄面临辞职危机，这其实是其兄叶启荣与吴其昌暗中勾结的阴谋。为阻止施继威借此上位，姜幸如主动协助叶家谦，以「女性独立自主」为主题重写方案，成功打动客户妻子，顺利化解危机。事后，姜幸如准确预言了鸵鸟阻碍交通的奇事，让叶熙妍大为震惊。姜幸如顺势坦白自己死后重生的秘密，充满正义感的叶熙妍深信不疑，决定协助她展开复仇。幸如深知闺密潘雪文长年嫉妒自己，趁著中学同学会前夕，姜幸如与叶熙妍刻意联手做戏，故意让潘雪文听见姜幸如对她的强烈不满，一反过去的包容退让。姜幸如化被动为主动，正式对渣男与绿茶婊展开绝地大反击！

第5集：姜幸如当众揭穿潘雪文虚伪面目

在熙妍的协助下，姜幸如盛装出席同学会。她当众质问女同学与初恋阿浩，这才惊觉原来多年来遭人排挤，全是因为闺密潘雪文在背后恶意造谣！潘雪文不仅将幸如当年的告白信掉包成谩骂信，还诬陷她偷窃，甚至对外谎称是自己提携姜幸如进公司上班。姜幸如立刻拿出合照证据与资深员工识别证，加上阿浩出面作证，彻底撕下潘雪文的绿茶面具，并果断与其断绝关系。焕然一新的姜幸如回到公司令众人惊艳，她更运用计谋取得施继威的随身碟，协助叶家谦揪出继威就是盗用IP、泄漏企划案的内鬼。最终，渣男施继威惨遭降职，姜幸如不仅成功接替他的职位，更强势组建了一支亮丽的女子广告军团，迎来事业大逆袭！

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