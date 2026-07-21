夏雨忆谢贤一年前打招呼仍有回应 赞四哥「型足一世」 郭锋视偶像幸运合作

久未有拍剧的唐诗咏今日与潘灿良、邱士缙、梁业、许轶、夏雨和儿子黄奕晨、郭锋、周家怡及栢天男等到九龙湾为ViuTV新剧《日落下的彩虹》宣传。夏雨和郭锋也曾跟谢贤（四哥）合作。

谢贤离世感心噏

对于四哥离世，夏雨视四哥为儿时偶像，赞圈中没人及对方有型，是型足一世。夏雨和四哥曾在《射雕英雄传》有机会合作，他大赞四哥为人没心计和架子，是受人尊重的前辈。上次碰面是一年前看医生时，刚巧四哥在邻房，当时听医生讲可能四哥已不认得人，但夏雨跟他打招呼他都有回应，「其实佢唔系好认得，个心都有噏噏哋。」郭锋上次见四哥已是四年前，北上拍剧时两人同车。他读书时已视四哥为偶像，当年自己由训练班出道拍《千王之王》就跟四哥合作，幸运能跟他学习。

夏雨黄奕晨父子档首度合作

已经6年没有拍港剧的夏雨首度与儿子黄奕晨合作拍剧集，他表示能遇上郭锋令夏雨感到很特别，因为很久没有合作再加上是TVB以外，多年朋友再次见面已开心，还要有机会一齐做戏更开心。父子档首次合作，夏雨表示也想知道第一次与儿子合作拍剧的感觉是怎样。问到是否因为儿子在场会乖乖在片场不会「炮仗颈」脾气发作？他表示又没有，并解释做演员就会明，拿到剧本就入戏投入角色不谂其他，只谂戏中事。同剧的郭锋与夏雨两父子分别有对手戏，自认收到两边的料知好多事，羡慕夏雨有孝顺乖仔。

黄奕晨当爸爸是前辈「夏先生」

黄奕晨爆阿爸在片场瞓著冇人敢叫醒，所有人都望着他，即代表要由他出马，笑指导演找他入剧组不是拍戏而是招呼爸爸。黄奕晨入剧组就当爸爸是前辈「夏先生」，难忘一场对手戏被对方一番话触动落泪，拍5个take都忍不住哭，但却不想被人看到。郭锋也表示见到奕晨眼湿湿，但夏雨竟不知有这场戏。黄奕晨坦言这次也曾一度请教爸爸演戏心得，但爸爸总是答得虚无飘渺，因不想有主观答案。夏雨评儿子演技80分，笑言已高分，因给自己也得80分，郭锋就满分。

夏雨拍ViuTV剧与TVB模式相似

问到这次拍摄ViuTV剧集跟过往在TVB拍剧有什么分别？夏雨表示今次拍的是外判剧，已经六年没拍剧的他觉得同拍TVB剧模式相似，一早收齐剧本，安排妥当，未来有合适角色及拍档都可再拍。此外，郭锋儿时在彩虹邨成长有感情，不舍它即将拆卸，重返旧地拍摄感觉似回家，更有昔日邻居上前问是否记得他？