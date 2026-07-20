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杀人者的购物中心2｜李栋旭领军无惧对手来势汹汹 爆动作场面大增抢滩

影视圈
更新时间：18:44 2026-07-20 HKT
发布时间：18:44 2026-07-20 HKT

韩剧《杀人者的购物中心2》将于22日首播，主角李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、新加盟的日本男星冈田将生、在日发展韩星玄理等今日在首尔现身发布会。李栋旭表示：「能继续扮演杀手郑进湾，我感到深深的荣幸和激动。第一季的成功把我们带到了这里，这一次，进湾不仅会防守，还会反击。与第一季相比，动作场面增加了，我一如既往地尽力了。」

《铁拳教育》、《金特务：本色回归》口碑好

面对近期韩国动作剧题材如《铁拳教育》及《金特务：本色回归》口碑好、竞争激烈的局面，李栋旭未见担忧，反而认为市场百花齐放属好现象，形容情况如同食肆聚集于同一条街，生意反而更旺。他又指团队早在首季播毕后随即筹备续集，制作时间已逾2年，并非单纯跟风之作。不过他坦言，力求超越首季的压力一直存在，笑言若无此决心，续集根本毫无开拍必要。导演李权透露第2季剧本脱离原著小说框架，着力解答首季遗留的谜团。金慧峻补充，首季甚少描写其扮演的郑智安与郑进湾叔姪二人并肩作战的场面，新一季将大幅增加相关戏份，除动作场面外，亦着重呈现智安逐步理解叔叔选择背后的历程。

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