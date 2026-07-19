吴宗宪忽然自爆与张葳葳离婚12年 透露净身出户：我不是好老公 当年未婚生子屡传出轨

台湾综艺天王吴宗宪（宪哥）过往对于与老婆张葳葳的婚姻状态始终保持低调，近日却在马来西亚云顶登台时承认已离婚！据马来西亚传媒报导，他在《宪宪同乐会》演出中，无预警向现场歌迷亲口证实，与老婆张葳葳其实早已离婚长达12年。这段从未对外公开的秘密即时引起台湾网民关注，吴宗宪更在台上爆料，当年协助两人处理离婚手续的关键人物，竟是大女儿吴姗儒（Sandy），不过网民对于吴宗宪离婚的消息似乎不感惊讶，事关吴宗宪婚后绯闻不断，传出婚变已多年，认为他离婚是正常不过的事。

吴宗宪净身出户 财产全给前妻张葳葳

吴宗宪忽然自爆离婚，其后亦向台湾传媒证实，与前妻张葳葳是好聚好散、和平协议分开，并谈及财产分配，透露将所有名下财产与权利全数过户给前妻张葳葳。吴宗宪在舞台上更感性吐露心声，直言：「我或许不是个称职的好老公，但我绝对敢说自己是个好爸爸。」

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吴宗宪被踢爆未婚生子 婚后屡传出轨

回顾吴宗宪的感情史可谓充满话题，早年被踢爆未婚生子后，才于2003年正式补办结婚登记。多年来，他身边桃花不断，曾与陈孝萱、宋新妮及「国光女神」安苡爱等多位女星甚至助手与经理人传出绯闻。面对外界屡次质疑其婚姻亮红灯，吴宗宪过去多以「各过各的」或默认分居来大耍太极，始终避谈是否已签字。如今终于正式公开单身12年的真相，不少台湾网民纷纷表示「早有预感」，对此消息毫不意外。

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