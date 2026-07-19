Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴宗宪忽然自爆与张葳葳离婚12年 透露净身出户：我不是好老公 当年未婚生子屡传出轨

影视圈
更新时间：18:58 2026-07-19 HKT
发布时间：18:58 2026-07-19 HKT

台湾综艺天王吴宗宪（宪哥）过往对于与老婆张葳葳的婚姻状态始终保持低调，近日却在马来西亚云顶登台时承认已离婚！据马来西亚传媒报导，他在《宪宪同乐会》演出中，无预警向现场歌迷亲口证实，与老婆张葳葳其实早已离婚长达12年。这段从未对外公开的秘密即时引起台湾网民关注，吴宗宪更在台上爆料，当年协助两人处理离婚手续的关键人物，竟是大女儿吴姗儒（Sandy），不过网民对于吴宗宪离婚的消息似乎不感惊讶，事关吴宗宪婚后绯闻不断，传出婚变已多年，认为他离婚是正常不过的事。

吴宗宪净身出户 财产全给前妻张葳葳

吴宗宪忽然自爆离婚，其后亦向台湾传媒证实，与前妻张葳葳是好聚好散、和平协议分开，并谈及财产分配，透露将所有名下财产与权利全数过户给前妻张葳葳。吴宗宪在舞台上更感性吐露心声，直言：「我或许不是个称职的好老公，但我绝对敢说自己是个好爸爸。」

相关阅读：萧敬腾世纪婚礼丨向华强夫妇贺契仔！ 陈乔恩吴宗宪等群星现身沾喜气 场面超墟冚

吴宗宪被踢爆未婚生子  婚后屡传出轨

回顾吴宗宪的感情史可谓充满话题，早年被踢爆未婚生子后，才于2003年正式补办结婚登记。多年来，他身边桃花不断，曾与陈孝萱、宋新妮及「国光女神」安苡爱等多位女星甚至助手与经理人传出绯闻。面对外界屡次质疑其婚姻亮红灯，吴宗宪过去多以「各过各的」或默认分居来大耍太极，始终避谈是否已签字。如今终于正式公开单身12年的真相，不少台湾网民纷纷表示「早有预感」，对此消息毫不意外。

相关阅读：吴宗宪三片连发 否认私生活混乱

最Hit
打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社会
5小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
6小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
9小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
6小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
21小时前
庄雅婷公开医院私密片为老公护航 互动揭真实关系 回应钟培生「追仔论」：6个无可能
庄雅婷公开医院私密片为老公护航 互动揭真实关系 回应钟培生「追仔论」：6个无可能
影视圈
7小时前
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
01:08
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 酒楼餐厅营业受影响 水务署派水车应急
突发
7小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
10小时前
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
生活百科
9小时前
有超市的樽装水被一扫而空。梁国峰摄
筲箕湾停水︱水车供水大排长龙 居民呻苦等逾两个钟 超市樽装水抢购一空
突发
6小时前