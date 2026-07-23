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这一秒过火｜张凌赫王楚然上演「叔嫂恋」 剧情懒人包、5大必看亮点

影视圈
更新时间：15:17 2026-07-23 HKT
发布时间：15:17 2026-07-23 HKT

这一秒过火｜由人气演员张凌赫以及王楚然领衔主演的民国爱情电视剧《这一秒过火》，于7月19日在爱奇艺以及腾讯播出。故事讲述两位主角在民国乱世下，上演一场因身世错位而引发的「叔嫂禁忌恋」与「黑莲花复仇」交织的虐恋大戏。下文为您精心整理《这一秒过火》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！ 

剧情大纲
追剧日历
人物关系图
角色介绍
必看亮点

《这一秒过火》详细剧情大纲

民国初年的上海滩，药商之女任素素（王楚然 饰）意外救下原是军阀之子，但被抱错遭受虐待的逃亡少年慕容清峄（张凌赫 饰），反而使得任家家破人亡。任素素假死逃脱后化名为方牧兰，苦心布局复仇的同时，与当年的少年再次重逢，展开一段长达十年的爱恨纠葛。

《这一秒过火》由张凌赫以及王楚然领衔主演。
《这一秒过火》由张凌赫以及王楚然领衔主演。

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《这一秒过火》追剧日历

《这一秒过火》追剧日历公开！
《这一秒过火》追剧日历公开！

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《这一秒过火》人物关系图

《这一秒过火》人物关系图公开！
《这一秒过火》人物关系图公开！

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《这一秒过火》主要角色介绍

慕容清峄（张凌赫 饰）

慕容清峄是上海军阀幼子，因被抱错身分遭受养父虐待，11岁时出逃被任素素救下，却导致任家遭遇灭顶之灾。

张凌赫饰慕容清峄。
张凌赫饰慕容清峄。

任素素（王楚然 饰）

任素素是上海药商之女，因救下慕容清峄而惨被灭门。蛰伏八年后以复仇为使命接近慕容清峄，却在相处中认定其清白后假死隐匿。三年后化身南洋富商之女重返上海，成为慕容清峄堂兄的未婚妻。

王楚然饰任素素。
王楚然饰任素素。

慕容清渝（付辛博 饰）

慕容清渝是慕容清峄的哥哥，对自幼被抱错的弟弟怀有亏欠，时常予以保护。

付辛博饰慕容清渝。
付辛博饰慕容清渝。

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《这一秒过火》5大必看亮点

1. 「颜霸CP」首度搭档

《这一秒过火》的两位主演张凌赫以及王楚然都是「浓颜系」俊男美女，被网民封为「神颜情侣。二人的民国造型十分精致，张凌赫在剧中身穿民国军装、西装look，十足贵公子以及斯文败类；而王楚然无论是前期清秀的旗袍还是后期高冷洋装造型都完美驾驭，二人18cm的身高差，CP感满满。

二人CP感强！
二人CP感强！

2. 上演「叔嫂不伦」禁忌恋

由王楚然饰演的女主角任素素假死三年后，化名方牧兰霸气回归，更成为男主角的准大嫂。昔日旧爱变为禁忌的「叔嫂」关系，当中更夹杂灭门的深仇大恨，二人在爱恨试探中擦出性张力满满，暧昧且爱而不得的氛围劲有睇头！

二人上演「叔嫂恋」。
二人上演「叔嫂恋」。

3. 张凌赫为角色食生肉

张凌赫一改过往温润、高冷的古装形象，这次在《这一秒过火》中化身为冷峻、偏执且带有危险气息的「疯批军阀」。在预告中，他因自幼受养父虐待，而被逼食生肉，该片段在网上引起热议，不少粉丝大呼心痛及赞张凌赫敬业。

张凌赫为角色再突破。
张凌赫为角色再突破。

4. 服化道还原年代风情

在《这一秒过火》中，张凌赫10套军装与王楚然近百套手工旗袍，配上黛蓝眼妆，以及青花瓷纹样，还原年代风情。除此之外，剧中的镜头语言十分考究，窗边相拥海报以暖黄柔光暗藏乱世疏离、雨中戏蓝光打光、火场实拍长镜头提升沉浸感，尽显细节。

《这一秒过火》服化道完美还原年代风情。
《这一秒过火》服化道完美还原年代风情。

5. 获IP及团队加持

《这一秒》过火改编至匪我思存的人气虐恋小说《如果这一秒，我没遇见你》具有一定的人气基础，配搭上两位人气主演，剧集未播先红，在开播前总预约量已破1000万。除此之外，剧集由《媚者无彊》的导演易军操刀，33集精炼篇幅保障叙事紧凑。

《这一秒过火》成绩亮眼。
《这一秒过火》成绩亮眼。

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《这一秒过火》在7月19日，在爱奇艺以及腾讯播出。

《这一秒过火》由张凌赫以及王楚然领衔主演。

《这一秒过火》讲述任素素（王楚然 饰）与慕容清峄（张凌赫 饰）展开一段长达十年的爱恨纠葛。

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