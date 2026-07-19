中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时

日本传奇歌姬中森明菜睽违30年震撼复出！现年61岁的她前日（17日）登上朝日电视台音乐节目《Music Station》1500集纪念特别节目，献唱1987年被誉为「杰作中的杰作」的名曲《难破船》，以及最新单曲《对不起、与喜欢》（ごめんと、すきと、）。有眼利网民观看播出时发现中森明菜演出时双手多次颤抖，一度关心她的健康，有网民则认为中森明菜只是因为太紧张而手震。节目中，中森明菜凭借深厚唱功与充满情感的嗓音完美驾驭舞台。演出后与主持人塔摩利（タモリ）互动时她更一度强忍泪水，这动人一幕让无数粉丝感动落泪，感叹：「等这一天等了30年」，成功缔造2026年J-POP界最感人的瞬间。

中森明菜回归乐坛舞台魅力依旧

除了重返电视直播舞台，中森明菜亦于7月1日亦正式展开睽违20年的巡回演唱会「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」。在7月13日她生日当天，中森明菜于东京举办了盛大的生日演唱会。当晚她连换5套精美礼服，一口气热唱了出道44年来的多首代表作及新歌共24首歌曲。这次巡回演唱会不仅象征著这位80年代风靡全亚洲的玉女偶像全面回归乐坛，更以行动向一直不离不弃的歌迷证明，她依然是那位极具舞台魅力的天后。

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中森明菜曾恋渣男近藤真彦 梅艳芳误当小三

回顾中森明菜的演艺生涯，虽然事业成就斐然，但感情路却异常坎坷。她在事业巅峰之际恋上被外界封为「日本第一渣男」的近藤真彦，男方当年不仅瞒著她暗交香港乐坛天后梅艳芳，更搭上其宿敌松田圣子。面对男方屡次出轨，大受打击的中森明菜于1989年在近藤住处轻生未遂，事件当年震惊全亚洲演艺圈。此后，她因身心健康及生活因素，无奈长时间淡出幕前。

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近藤真彦狠飞中森明菜娶富家女不断偷食

对比中森明菜当年的痴情，近藤真彦在1994年另娶富家千金，甚至有传当时的新房是由女方出资购买；近年近藤更被爆出婚内出轨年轻25岁女性长达五年，最终黯然离开尊尼事务所。如今，走过人生与感情低谷的中森明菜，终于重拾自信成立个人事务所，逐步透过YouTube与官网重返大众视野，如今更重踏演唱会与电视舞台，让一众默默守候多年的歌迷感到无比欣慰。

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