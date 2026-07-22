暑假必看电视剧推介｜《逐玉》CP张凌赫、田曦薇或对撼 周兴哲首任男主 陈伟霆再演佛爷

夏日炎炎，又踏入暑假，最适合居家煲剧，各种题材包罗万有，总有一款符合您的心意。下文为您精心整理数套已定档或将定档暑期档播出的必看电视剧清单，包括剧情大纲、必看亮点。 撰文：多莉

1.《这一秒过火》

2. 《天才，女友》

3. 《九门》

4. 《来！金来号！》

5. 《杀手妈咪》

6. 《昭阳公主》

7. 《我的偶像总裁》

8. 《财阀X刑警2》

9. 《四手联弹》

内容简介：王楚然张凌赫10年爱恨纠葛

民国初年的上海滩，药商之女任素素（王楚然 饰）意外救下原是军阀之子，却意外抱错而遭受虐待的逃亡少年慕容清峄（张凌赫 饰），没想到反而使得任家家破人亡。任素素假死逃脱后化名为方牧兰，苦心布局复仇的同时，与当年的少年再次重逢，展开一段长达十年的爱恨纠葛。

《这一秒过火》已开播！

看点：高颜值CP上演叔嫂禁忌恋

张凌赫190公分的高挑身形，在剧中换上民国西装、戴上金丝眼镜，完美化身「斯文败类」；而王楚然民国造型兼具清纯与清冷感，十足高冷白月光。二人在剧中上演禁忌叔嫂恋与疯批「强制爱」，值得期待！此外，胡杏儿亦有份参演。

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平台：WeTV＋爱奇艺

集数：36集

播放日子：2026年7月19日

＊演员次序依照姓氏的笔画顺序排列

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内容简介：田曦薇胡一天校服走到婚纱

天才少女林知夏（田曦薇 饰）个性直接、不善交际，从小没有好友。考入省一中后，她与性格阳光的学霸江逾白（胡一天 饰）相识并成为同桌。在他帮助下，林知夏融入集体交到朋友。二人渐渐从竞争成为最好的朋友。在相处下，江逾白对林知夏感情渐生，并准备在毕业之旅对她告白，但因母亲卷入诈骗案而遗憾离开，二人最终冲破阻碍走到一起。

《天才，女友》由田曦薇、胡一天领衔主演。

看点：高甜名场面有睇头

在《天才，女友》的预告与路透中，田曦薇与胡一天的「海边喂棉花糖」、「花瓣雨骑车」 ，还有甜度爆表的「雪中拥吻」 等画面，完美展现出纯爱氛围。加上，二人的形象完美符合角色，田曦薇招牌的黑长直校服造型，搭配胡一天的干净少年感，化学反应十足。

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平台：爱奇艺

集数：28集

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内容简介：陈伟霆与曾舜晞揭开百年秘辛

张家401部队离奇消失，张启山（陈伟霆 饰）为寻找消失的张家部队，与九门吴老狗（曾舜晞 饰）、霍仙姑（陈瑶 饰），跨越隔世楼、草盘山等地揭开百年秘辛的冒险故事。

《九门》由陈伟霆、曾舜晞领衔主演。

看点：「佛爷」陈伟霆霸气回归

陈伟霆时隔多年再度穿上军装饰演少帅「张启山」，其眼神犀利、气场全开，他回归重塑经典角色，绝对是一大看点，更让观众期待不已！除此之外，陈伟霆与新血加入的碰撞，亦值得关注。在《九门》中，新五爷加盟，曾舜晞饰演心思缜密、擅长驯犬的盗墓者「吴老狗」，两位男主角从前期的对立碰撞到后期的生死交托，相当有睇头。

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平台：优酷

集数：36集

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内容简介：周兴哲为父亲伸张正义

周路勇（周兴哲 饰）为了查明父亲的死因，于是开始挖掘真相的旅程，但他同时又必须守住家族经营的餐厅「金来号」，因此他跟一群死党合作，除了要共同面对生活的种种挑战，更誓言要替死去的父亲伸张正义。

《来！金来号！》由周兴哲、袁澧林领衔主演。

看点：周兴哲还原「粟子头」

情歌王子周兴哲首次担大旗演男主角，他对《来！金来号！》可谓相当重视！为了符合角色的设定，他剃了经典的「栗子头」造型；另外，他更苦练厨艺，以为贴合角色经营餐厅「金来号」的设定。除此之外，今次亦是袁澧林首度来台拍戏，饰演叛逆、聪明且理性的网红经营者。

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平台：HBO Max

集数：12集

播放日期：7月31日

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内容简介：孔晓振平衡生活与杀手工作

一位表面上是平凡家庭主妇、私底下却是顶尖杀手的职业妈妈柳宝娜（孔晓振 饰），在「家庭育儿」与「暗黑任务」之间孤军奋战、努力维持生活平衡。

《杀手妈咪》由孔晓振、郑浚远领衔主演。

看点：孔晓振挑战高强度动作戏

有「孔可爱」之称的孔晓振，在《杀手妈咪》中罕有挑战高冷的顶尖狙击手，她无缝切换在「处理日常大小事务的家庭主妇」与「传奇杀手」这两种状态，动作场面令人期待。除此之外，《杀手妈咪》更是改编至高人气同名网漫，值得期待。

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平台：MBC TV

集数：14集

播放日期：7月31日

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内容简介：李宏毅孔雪儿相杀到相惜

寒门沈孝（李宏毅 饰）一心苦读只为入朝为官，查清父亲死因，却因意外与昭阳公主李述（孔雪儿 饰）一夜春风后又被其弃之。他高中状元后，第一道奏疏就是弹劾「骄奢淫逸」的公主。二人从相杀到相惜，互相欣赏生出情愫，沈孝助公主挣脱枷锁，两人在并肩对抗的路上，意识到这阶级之争背后的症结。

《昭阳公主》由李宏毅、孔雪儿领衔主演。

看点：上演成年人极致拉扯

在《昭阳公主》中，李宏毅与孔雪儿上演成年人的权谋博弈以及极致拉扯。在预告中寒门状元沈孝在高中后第一件事便是当庭弹劾公主，这种「一夜春风后被抛弃，三年后逆袭复仇」的反转设定十分吸睛。另外，剧集主线围绕着寒门与世家的阶约对抗，绝对有睇头！

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平台：bilibili

集数：18集

播放日期：7月23日

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内容简介：金慧埈爱情事业两得意

新人职员南多凛（金慧埈 饰）为了见到自己最喜欢的偶像李灿（车宇民 饰），进入偶像所属公司工作。她遇上性格冷峻、追求完美的公司共同代表姜河基（姜勋 饰），并在职场与爱情中不断成长。

《我的偶像总裁》由姜勋、金慧埈领衔主演。

看点：演员阵容有惊喜

在《我的偶像总裁》中，金慧埈打破以往在银幕中深沉成熟的形象，挑战元气满满的职场新手，完全是两个极端！除此之外，剧集更有大热女团ITZY成员申有娜惊喜加盟饰演大明星，粉丝对她的「本色出演」期待万分！

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平台：HBO Max

集数：12集

播放日期：8月3日

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内容简介：安普贤与郑恩彩携手破案

将金钱与人脉作为武器的财阀三代刑警陈利手（安普贤 饰），与资深刑警朱惠拉（郑恩彩 饰）携手合作，共同打击手段更加狡猾犯罪分子。

《财阀X刑警2》由安普贤、郑恩彩领衔主演。

看点：安普贤「升呢」正式警员

《财阀X刑警2》延续第一季高收视率与爽快剧风，非正式编制空降警局的「财阀三世」陈利手，在完成警察学校的艰苦特训后，终升呢为「正牌刑警」。他再度启动「以钱对钱、以势对势」的华丽查案手法，除了为观众带来爽感，更带来笑点。

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平台：Disney +

集数：14集

播放日期：8月7日

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内容简介：宋江与李濬荣「双向救赎」

在古典乐世家高压下成长的名门完美天之骄子姜飞傲（宋江 饰），与混迹街头、拥有绝对音感的野生散漫天才崔正耀（李濬荣 饰），两位性格与背景截然相反的钢琴少年在艺术高中相遇，从最初在黑白琴键上充满嫉妒与火药味的顶峰对决，最终在音乐与命运的绝路中并肩合作、用音符双向救赎。

《四手联弹》由宋江、李濬荣领衔主演。

看点：宋江退伍后首作

《四手联弹》是男神宋江退伍后的首部复出影视作品，粉丝期待值早已拉满；同时亦是演技派男星李濬荣在入伍前的最后一部作品，两位男神同框绝对是对观众以及粉丝的视觉享受。除此之外，剧集由《黑话律师》导演执导，品质有保证。

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平台：Netflix

集数：12集

播放日期：8月29日

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