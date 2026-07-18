毛骨悚然的恋爱｜朴恩斌梁世宗组「撞鬼」CP 剧情懒人包、5大必看亮点 Netflix韩剧7月18日开播

毛骨悚然的恋爱｜由实力派演员朴恩斌与梁世宗领衔主演的全新韩国奇幻爱情喜剧将于7月18日在Netflix正式首播，讲述能看见鬼魂的财阀继承人与害怕鬼魂的热血检察官，因意外相识并展开一段奇幻的爱情故事。下文为您精心整理毛骨悚然的恋爱，即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

必看亮点

能看见鬼魂的雷纳酒店代表兼财阀继承女千如丽与极度惧怕鬼魂的首尔地方检察厅王牌检察官马康旭，因1桩长期未破的悬案而产生交集，并由此结成搭档共同展开调查。在合作过程中，千如丽逐渐对马康旭产生信任与依赖，马康旭也在磨合中克服内心恐惧，并在关键时刻保护对方。2人由最初的互不信任发展为默契伙伴，并在相处中萌生爱意。

《毛骨悚然的恋爱》由朴恩斌与梁世宗主演。

回到目录

千如丽（朴恩斌 饰）

雷纳酒店代表兼财阀继承女千如丽在外人眼中是一位完美女强人，但她拥有「阴阳眼」体质，每晚都被怨魂纠缠而长期失眠。只要有人与她发生肢体接触，对方亦会看见鬼魂。

朴恩斌饰演千如丽。

马康旭（梁世宗 饰）

首尔地方检察厅王牌检察官马康旭虽然办案冲劲十足，但却极度害怕鬼魂。他被逼与千如丽展开「拖手见鬼」的通灵办案生活。

梁世宗饰马康旭。

姜民焕（邕圣祐 饰）

CL酒店及度假村集团继承人兼济州岛雷蒙德酒店代表姜民焕是千如丽多年的青梅竹马兼竞争对手，并隐藏著不为人知的野心。

邕圣祐饰姜民焕。

回到目录

1. 朴恩斌首演高冷女霸总

由童星出道的朴恩斌虽然年仅33岁，但已经在演艺圈拥有28年的资历。她在2022年凭籍《非常律师禹英禑》中拥有自闭症的禹英禑而爆红，将角色还原得栩栩如生，展现极高演技多样性。此次在《毛骨悚然的恋爱》中，朴恩斌突破以往甜美娃娃脸的形象，挑战饰演高冷女霸总，表现备受期待。

朴恩斌首演高冷女霸总。

2. 梁世宗角色反差感极强

在剧中，梁世宗饰演的马康旭宛如「双面人」。他既是1名拥有超凡体魄与卓越头脑的王牌检察官，同时又是1名胆小鬼，一旦看见鬼魂便会方寸尽失、十分惊慌。梁世宗如何演绎这个具备强烈反差感的角色，成为剧集的一大看点。

梁世宗反差感Max！

3. 「女强男弱」反差设定

有别于传统「女弱男强」的套路，《毛骨悚然的恋爱》采用「女强男弱」的反差设定。面对嫌疑犯时，马康旭会挺身而出保护千如丽；但当鬼魂现身，马康旭便会瞬间形象崩塌、吓到花容失色，改由千如丽冷静地带领他逃跑。此设定打破传统韩剧公式，既有笑点又带有温馨。

「女强男弱」设定有趣。

4. 神级改编与黄金幕后阵容

除了演员阵容强大，幕后团队同样不容小觑。剧集改编自孙艺真与李民基在2011年主演的百万票房同名电影《我的见鬼女友》，并由《机智住院医生生活》导演李旻树与编剧崔正美联手，将约2小时的电影内容扩充为12集的电视剧，令其中的笑料与惊悚元素加倍。

5. 导演李旻树对作品信心十足

在剧集发布会上，导演李旻树直言周末剧战场竞争相当激烈，对手包括《金特务：本色回归》及《婚姻之后》等大热剧集。但他对本剧依然充满信心，并表示市场上暂无兼具清爽、畅快且带点毛骨悚然的轻快浪漫喜剧，相信期待此类型作品的观众定能获得不同以往的乐趣。

导演（左二）对作品有信心！

回到目录