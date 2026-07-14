林钰洧面临《爱回家》停工考「平安卡」揾后路？ 试过主动「敲监制房门」想多个机会

TVB前小生林俊贤的31岁前港姐冠军女儿林钰洧（Denice），早前因公开拥有俗称「平安卡」的建造业安全训练证明书，惹来转行疑云。昨日（13日）林钰洧出席活动时，向传媒澄清暂时没有计划转行，又提到处境剧《爱．回家之开心速递》完结后的工作大计，自爆为争取演出机会，曾主动向监制「叩门」。

林钰洧「平安卡」已续牌

林钰洧对于考获「平安卡」，解释早在两年前因为拍摄节目，要从事建筑及搬运工作，所以开拓技能：「我真系识用手推车㗎！之前拍节目都有落手落脚倒水泥同搬木板，有晒经验。」林钰洧考牌后亦已经续期，但暂时无意转行。

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林钰洧曾为前途担忧

对于加入《爱．回家》只有两年，林钰洧坦承当初接获剧组通知戏份完结时，内心确实闪过一丝担忧，但很快便收拾心情。林钰洧直言为争取曝光率，曾鼓起勇气去监制房「敲门」毛遂自荐。林钰洧忆述自己的做法，不清楚是否合适，但想让更多人认识自己，无论是观众还是幕后，所以决定一试，便去敲门问监制有没有空缺或适合自己的角色。

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林钰洧「叩门」后大赞过程愉快，监制非常有礼貌又友善，没有让她食闭门羹，更承诺若有合适角色会记起她，双方言谈甚欢，令林钰洧对未来的演艺之路，注下一支强心针。林钰洧又提到庆幸有储蓄习惯，加上自己的花费不大，目前尚可应付生活。

林钰洧为自己增值

林钰洧未有工作时，便将空档期为自己增值。林钰洧透露近期钻研影片剪接技巧，并活跃于社交平台分享日常生活Vlog，意外收获不少网民好评，未来亦会朝著此方向与网民多些互动。

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