鬼谜东宫｜南柱赫孖卢允瑞解诅咒之谜 Netflix韩剧7.17开播 剧情懒人包、5大必看亮点
发布时间：17:54 2026-07-14 HKT
鬼谜东宫｜由实力派演员南柱赫与卢允瑞领衔主演的古装奇幻韩剧《鬼谜东宫》将于7月17日在Netflix上线。本剧讲述男女主角奉命联手调查东宫诅咒，并在阴森宫廷中与邪恶怨灵展开惊心动魄的对决。下文为您精心整理《鬼谜东宫》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！
《鬼谜东宫》详细剧情大纲
国王（曹承佑 饰）秘密召集拥有穿梭灵界能力的具天（南柱赫 饰）入宫，调查宫廷深处接连发生的诡异怪事与东宫诅咒。与此同时，宫女生姜（卢允瑞 饰）被派往东宫担任密探，一方面监视具天的行动，另一方面协助其展开调查。随着调查逐步深入，二人发现一连串诡异事件，均指向30年前一桩被刻意掩盖的宫廷惨案，而国王也深陷这段尘封往事之中。此后，王宫内不断发生灵异与血腥事件，作祟的怨灵扬言要断绝王族血脉，一场针对王室的复仇正悄悄展开。
《鬼谜东宫》主要角色介绍
具天（南柱赫 饰）
穿梭于现实与灵界之间，拥有以刀斩杀鬼魂的能力。他为了解决王室接连发生的灵异怪事而潜入宫中，却意外遭遇难以想像的黑暗世界。
生姜（卢允瑞 饰）
天生能与鬼魂沟通的宫女。她运用自己视为终生诅咒的通灵能力，与具天联手揭开宫殿深处的惊人秘密。
王（曹承佑 饰）
为了解开王宫诅咒而秘密召集具天与生姜。他表面上乐善好施、推行善政，背后却隐藏着深不可测的黑暗面。
《鬼谜东宫》5大必看亮点
1. 南柱赫退伍后首作
韩国男神南柱赫自2023年参演《非法正义》后入伍，至2026年经历长达3年的空白期。古装奇幻剧《鬼谜东宫》是南柱赫退伍后的首部作品，自然备受市场与粉丝期待。这亦是他首次挑战古装奇幻题材，其演出表现令人引颈以待。
2. 卢允瑞演技不容小觑
女主角卢允瑞虽然年仅26岁，但演技实力已获得业内公认。她在首部参演的电视剧《我们的蓝调时光》中，凭借分娩戏份备受好评，并成功打开知名度。这次是卢允瑞首次出演古装剧，在预告片中已展现出精湛演技，将角色演得活灵活现。
3. 主演们对剧集有信心
《鬼谜东宫》的3位主演在出席记者会时，南柱赫坦言在服兵役期间收到剧本，一阅读便十分喜爱，渴望成为剧组的一分子，他亦透露剧中难度极高的水中戏份令他最为深刻。卢允瑞则认为「生姜」一角非常有型，对她而言是挑战与机遇并存。曹承佑则大赞剧集完美融合不同元素，并笑言高兴终于能饰演君王。
4. 顶级惊悚主创团队有睇头
《鬼谜东宫》集结顶级惊悚剧的主创团队，完美呈现恐怖悬疑元素。剧集由《恶魔法官》导演崔政奎执导，并联合神剧《客：The Guest》的编剧团队亲自执笔，共同打造出毛骨悚然的宫廷恐怖氛围，带领观众沉浸式感受惊悚世界。
5. 未开播已赚足热度
《鬼谜东宫》获多间媒体称赞，被誉为Netflix在2026年韩剧中的「最高期待之作」，亦是唯一成功登上2026年Netflix国际阵容的韩剧。虽然剧集尚未开播，但已成功打入2026年7月第2周电视剧出演者话题性排行榜第7位，可见其市场关注度极高。
《鬼谜东宫》将于7月17日在Netflix播出。
《鬼谜东宫》的主要演员有南柱赫、卢允瑞，以及曹承佑。
故事讲述拥有穿梭于灵界能力的具天和身怀秘密的宫女生姜奉国王之命，共同揭开笼罩在世子宫中的诅咒之谜。