鬼谜东宫｜南柱赫孖卢允瑞解诅咒之谜 Netflix韩剧7.17开播 剧情懒人包、5大必看亮点

鬼谜东宫｜由实力派演员南柱赫与卢允瑞领衔主演的古装奇幻韩剧《鬼谜东宫》将于7月17日在Netflix上线。本剧讲述男女主角奉命联手调查东宫诅咒，并在阴森宫廷中与邪恶怨灵展开惊心动魄的对决。下文为您精心整理《鬼谜东宫》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

必看亮点

国王（曹承佑 饰）秘密召集拥有穿梭灵界能力的具天（南柱赫 饰）入宫，调查宫廷深处接连发生的诡异怪事与东宫诅咒。与此同时，宫女生姜（卢允瑞 饰）被派往东宫担任密探，一方面监视具天的行动，另一方面协助其展开调查。随着调查逐步深入，二人发现一连串诡异事件，均指向30年前一桩被刻意掩盖的宫廷惨案，而国王也深陷这段尘封往事之中。此后，王宫内不断发生灵异与血腥事件，作祟的怨灵扬言要断绝王族血脉，一场针对王室的复仇正悄悄展开。

《鬼谜东宫》将在Netflix播出。

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具天（南柱赫 饰）

穿梭于现实与灵界之间，拥有以刀斩杀鬼魂的能力。他为了解决王室接连发生的灵异怪事而潜入宫中，却意外遭遇难以想像的黑暗世界。

南柱赫饰演具天。

生姜（卢允瑞 饰）

天生能与鬼魂沟通的宫女。她运用自己视为终生诅咒的通灵能力，与具天联手揭开宫殿深处的惊人秘密。

卢允瑞饰演生姜。

王（曹承佑 饰）

为了解开王宫诅咒而秘密召集具天与生姜。他表面上乐善好施、推行善政，背后却隐藏着深不可测的黑暗面。

曹承佑饰演王。

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1. 南柱赫退伍后首作

韩国男神南柱赫自2023年参演《非法正义》后入伍，至2026年经历长达3年的空白期。古装奇幻剧《鬼谜东宫》是南柱赫退伍后的首部作品，自然备受市场与粉丝期待。这亦是他首次挑战古装奇幻题材，其演出表现令人引颈以待。

南柱赫终于回归！

2. 卢允瑞演技不容小觑

女主角卢允瑞虽然年仅26岁，但演技实力已获得业内公认。她在首部参演的电视剧《我们的蓝调时光》中，凭借分娩戏份备受好评，并成功打开知名度。这次是卢允瑞首次出演古装剧，在预告片中已展现出精湛演技，将角色演得活灵活现。

卢允瑞演技不容小觑！

3. 主演们对剧集有信心

《鬼谜东宫》的3位主演在出席记者会时，南柱赫坦言在服兵役期间收到剧本，一阅读便十分喜爱，渴望成为剧组的一分子，他亦透露剧中难度极高的水中戏份令他最为深刻。卢允瑞则认为「生姜」一角非常有型，对她而言是挑战与机遇并存。曹承佑则大赞剧集完美融合不同元素，并笑言高兴终于能饰演君王。

《鬼谜东宫》的主创团队对剧集有信心。

4. 顶级惊悚主创团队有睇头

《鬼谜东宫》集结顶级惊悚剧的主创团队，完美呈现恐怖悬疑元素。剧集由《恶魔法官》导演崔政奎执导，并联合神剧《客：The Guest》的编剧团队亲自执笔，共同打造出毛骨悚然的宫廷恐怖氛围，带领观众沉浸式感受惊悚世界。

《鬼谜东宫》台前幕后都星光熠熠。

5. 未开播已赚足热度

《鬼谜东宫》获多间媒体称赞，被誉为Netflix在2026年韩剧中的「最高期待之作」，亦是唯一成功登上2026年Netflix国际阵容的韩剧。虽然剧集尚未开播，但已成功打入2026年7月第2周电视剧出演者话题性排行榜第7位，可见其市场关注度极高。

《鬼谜东宫》未播先红。

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