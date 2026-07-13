郑秀文答谢会丨许志安牵手合唱点燃回忆杀：一齐渡过小挫折都系美好 黄子华栋笃笑代平反冇违规 尾场带泪感恩灾难变神迹

郑秀文（Sammi）昨晚于启德主场馆举行最后一场「答谢会」，继续全力演出。尾场邀得黄子华任嘉宾，子华不单为「答谢会」的意义解话，更自弹自唱二次创作版的《终身美丽》，逗得Sammi哭笑不得，却又相当感动。

黄子华栋笃笑为Sammi平反

针对有报道指海关就延期一事或会按《商品说明条例》执法，子华在台上幽默解话为Sammi平反，他逐点拆解，表示Sammi因舞台机件事故致演唱会延期，才需举办「答谢会」，但他认为「答谢会」等同向观众「谢罪」，实属「戆居」之举，只因演唱会名为《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》，既有场地、有观众、有Sammi、有「咪」，加上首晚Sammi与刘德华已在车上巡游，香港属亚洲，已符合所有条件，故「答谢会」本身已是演唱会。强调根据门票描述，完全没有违反条例，更笑言观众应将一半票价掷上台，并呼吁全场答应不会向Sammi「淋红油」，场面搞笑。

郑秀文自嘲胸围升级

尾场答谢会Sammi状态极佳，毫无保留又唱又跳，忍不住自夸：「怪唔得大家要我增肥，真系『索』咗好多，连个胸都大咗，胸围都要换。」引来全场欢笑。

郑秀文带泪感恩神迹

来到尾场，Sammi与大家分享感受，坦言这次答谢会需要极大决心和坚持才能成事，感激全公司上下一心，没有大难临头各自飞，反而齐心协力：「最初决定喺启德开唱时心中忐忑，担心驾驭唔到，但当最关键嘅机关与华丽舞台因事故消失，感觉好似『畀人剥光猪』；然而，呢次经历却令我发现全新嘅自己，原来冇华丽包装，单靠一支咪、一队乐队，依然可以撑起全场。」她多谢老板林建岳不计成本支持，感谢团队合力解除危机，否则处理不当将成灾难。她望见台下观众个个笑得「假牙都飞出来」，顿觉一切压力值得，灾难化为开心事，她称之为「神迹」，感谢天父赐予信心与能力。当她唱出《上帝早已预备》时，终忍不住流泪，并续说：「公司决定正确，个骚再重要，也唔及每个人嘅安全重要，还好大家有三日免费骚睇。」完场前，Sammi提醒观众保留手上门票，留待日后演唱会再使用，亦可选择退票。

郑秀文坚持安全至上

受访时被问及有否考虑折衷方案举行演唱会？她表示若技术上可行当然会尝试，但确实赶不及更换部件，强调别小看一颗螺丝或任何零件，机械上大小部件皆举足轻重。无论多大型的演出，都不及人的安全重要，防患未然下决定停办，自己同意此安排，纵然失望，但会将安全放首位。此事反而让她看到公司上下齐心，那股能量温暖而强大。

郑秀文盼一年内重开

问及损失金额？Sammi笑言要问老板，因自己并非投资者。她说：「老板全力支持，我呢个补偿观众嘅想法同佢嘅想法完全一致，佢愿意喺金钱上付出，我又觉得做三场答谢会好好。」她认为如今三场答谢会效果极佳，感觉如中头奖。至于事故具体失误，她仍归咎于部件问题，技术细节她不懂，相关单位仍在调查中。会否追究？她表示这几天忙于答谢会，暂未处理。至于演唱会何时重开，她说尚未知道，正尽快查询启德档期，当然越快越好，但太近又不行，期望一年内能成事，若拖到两年后，则需重新排练。她透露事件未有影响其他工作，休息一天后便飞往外地。

郑秀文感激刘德华黄子华「两肋插刀」

对于黄子华在台上栋笃笑式澄清她没有违反《商品说明条例》，Sammi坦言事前全不知情，连他改编《终身美丽》的歌词也从未听过，仅知他会弹结他。被问到子华唱功如何？她笑答：「相当之好，但当然不及我好，一定系我好啲。」她形容子华「两肋插刀」，两人缘份甚好，十分投契。她感激黄子华与刘德华，老公许志安也要多谢：「喺孤伶伶嘅答谢会上，佢哋增添咗好多力量与色彩。」她透露子华拍完通宵戏赶来，华仔本来只是应邀观赏，她即邀请对方一同巡游。她觉得身边尽是疼爱自己的人，至于子华呼吁观众勿淋红油，她笑言只是讲笑。她发现观众普遍接受简简单单的音乐会，这让她开拓了眼界，改变对自身演出的观感。

郑秀文许志安合唱回忆涌现

谈及第二场老公许志安牵手合唱时两人深情对望，真情流露，被指两公婆放闪，Sammi带点尴尬地说：「自然啦！」被问是否回忆杀涌现，忆起99年红馆演唱会停电时许志安冲上台「救命」，她回应：「呢件事对我有意义，因为呢事件对我来说，唔系容易解决嘅困难，一个小挫折。人生中一齐渡过小挫折，喺记忆中都系美好而重要的。」她指第二场原冇嘉宾，感觉像穿了一个洞，有嘉宾就像多了一份力量。至于日后会否担任安仔个唱嘉宾？她笑住反问：「又系我！会好厌，我一定会去睇，但观众可能想睇新嘢。」被问到安仔有否赞她身形「索」？她含羞答答避谈：「唔话你知！」

郑秀文经理人顺利交接

此外，经理人郭启华是否已退休？Sammi表示，交接已进行一段时间，所有事务已上轨道，他早在去年尾今年初便决定退休，虽身体状况良好，但年过六十，想享受人生，现在经常去旅行。