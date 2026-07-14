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给你梦想｜黄寅烨李惠利久别重逢 剧情懒人包、5大必看亮点

影视圈
更新时间：15:23 2026-07-14 HKT
发布时间：15:23 2026-07-14 HKT

给你梦想｜由人气演员黄寅烨与李惠利领衔主演的浪漫治愈韩剧《给你梦想》，即将在7月13日于Viu平台正式播出。这部作品讲述男女主角跨越15年的漫长岁月，经历从校园到职场的久别重逢。下文为您精心整理《给你梦想》的精华内容，即睇剧情懒人包、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲
角色介绍
必看卖点

《给你梦想》剧情懒人包：跨越15年的重逢与初恋

禹秀彬（黄寅烨 饰）与朱伊在（李惠利 饰）在青春时期抱有同一个梦想，却在成年后走向截然不同的道路。二人阔别多年后再次重逢，当年那部未完成的电影以及无疾而终的初恋，将重新迎来再次谱写的机会。

《给你梦想》由黄寅烨以及李惠利领衔主演。
《给你梦想》由黄寅烨以及李惠利领衔主演。

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《给你梦想》主要角色介绍

禹秀彬（黄寅烨 饰）

禹秀彬在20余岁时冲破父母设立的枷锁，成为一位横空出世的天才浪漫电影导演。他凭借首部长篇处女作便荣获无数奖项，随后便随即回国。

黄寅烨饰演禹秀彬。
黄寅烨饰演禹秀彬。

朱伊在（李惠利 饰）

朱伊在于中学时期曾立志成为一位电影导演，但踏入社会后，她成为一名为生活奔波的生计型外景记者。虽然她拥有固定的节目版块，但内心总感到一丝空虚。

李惠利饰演朱伊在。
李惠利饰演朱伊在。

吴河娜（李烈音 饰）

吴河娜是一名含着金汤匙出生的顶级演员。她从小就在镜头下长大，拥有极高的国民度与璀璨的明星光环。

李烈音饰吴河娜。
李烈音饰吴河娜。

沈佑建（白成哲 饰）

沈佑建是一位为了追求梦想而来到首尔的配角演员。虽然他只是一名默默无闻的小配角，甚至在镜头前会感到紧张害怕，但仍然不懈坚持。

白成哲饰沈佑建。
白成哲饰沈佑建。

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《给你梦想》5大必看亮点

1. 黄寅烨化身纯情天花板

黄寅烨凭着在《女神降临》中饰演为女主角忍痛放手的纯情男二韩书竣而一举爆红！在《给你梦想》中，他再度化身纯情天花板，15年来心中只有女主角一人，甚至为了对方回国，粉红泡泡满溢。此外，35岁的黄寅烨再次穿上校服亦丝毫没有违和感，看起来与中学生无异。

黄寅烨校服look睇落超young！
黄寅烨校服look睇落超young！

2. 黄寅烨与李惠利首度合作

虽然这是黄寅烨与李惠利首次合作，但二人不论在幕前还是幕后都默契十足，极具CP感。二人曾一起出席活动，并前往棒球场开球。当他们坐在观众席观看赛事时，李惠利因吃辣炒年糕而辣到不断吸气，坐在身旁的黄寅烨随即下意识递上清水，贴心举动被网民大赞男友力满分。

黄寅烨与李惠利CP感十足！
黄寅烨与李惠利CP感十足！

3. 聚焦现实与梦想的挣扎

《给你梦想》除了以男女主角之间的破镜重圆作为主线外，剧集更聚焦于成年人在现实与梦想之间的挣扎与取舍。女主角年少时梦想成为电影导演，但这个梦想却在踏入社会后被磨灭，最后她为了生活而成为一位记者。相信这个情节会戳中无数被现实打败、放弃梦想的「社畜」，引起深切共鸣。

《给你梦想》势引起打工仔的共呜。
《给你梦想》势引起打工仔的共呜。

4. 刻画真实演艺圈

剧集设定围绕演艺圈，揭开电影拍摄现场的幕后辛酸，以及行业内不为人知的秘辛，更将导演、演员与记者之间的趣味交集呈现出来。另外，李烈音与白成哲饰演的角色亦展现出二人身份的落差感，相当有看头。

5. 《驱魔面馆》导演刘先东操刀

《给你梦想》由曾打造《驱魔面馆》系列的导演刘先东操刀。编剧则是曾参与《孤单又灿烂的神－鬼怪》及《阳光先生》的郑恩妃。这部作品亦是郑恩妃首部主笔的作品，备受业界关注与期待。可见《给你梦想》的台前幕后阵容均不容小觑。

《给你梦想》值得期待！
《给你梦想》值得期待！

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《给你梦想》将于7月13日在Viu平台播出。

剧集由黄寅烨与李惠利领衔主演。

剧集由曾打造《驱魔面馆》系列的导演刘先东执导，并由曾参与《孤单又灿烂的神－鬼怪》及《阳光先生》的编剧郑恩妃负责执笔。

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