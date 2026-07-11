金特务：本色回归丨苏志燮3分钟动作戏「0实景」拍摄 爆炸飞车竟是100%用AI生成

由韩国男神苏志燮领衔主演的SBS新剧《金特务：本色回归》，近期掀起追剧潮，目前播出至第5集，收视从首播9.5%，已突破超过20%，更冲上Netflix全球非英语节目排行榜榜首。近日有业界爆料，指《金特务：本色回归》的制作方式打破传统，当中融入一段长达3分钟AI技术，细致的程度，完全看不出使用100%的AI影像技术生成。

苏志燮动作戏非实景拍摄

韩剧《金特务：本色回归》掀起热烈讨论的片段，出现在剧集的第1及2集之中。剧中交代苏志燮饰演的秘密特工「金部长」，早年作为朝鲜特工的惊险经历。剧中一段长达3分钟的动作戏，画面中出现建筑物连环爆破、雪地隧道里的生死飞车追逐、车辆冲破护栏坠河的逃生，甚至苏志燮与敌人的近身肉搏，以及激烈枪战的大规模场景，全非实景拍摄，而是百分之百仰赖AI技术。

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据韩媒报道，过往在影视界用AI生成影像，容影出现人物脸容变形、表情呆板生硬，难以应付特写镜头。但今次在《金特务：本色回归》中却成功突破技术，连苏志燮的脸部最细微的神情变化，都能精准捕捉，并且维持极高的一致性与拟真度。相比起过往的传统模式，需要搭建朝鲜街景、申请户外封路，再砸重金聘请爆破特技团队与进行后期CG特效处理，可省回天价制作费。

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制作团队自家研发AI

有指今次的制作由Studio S与Fantagio联手打造，在导演李胜英、李素恩与编剧南大中的决策下，选择全AI制作来完成这项高难度挑战。而负责此项视觉创举的幕后功臣，是韩国的顶尖视觉特效团队「Morpheus Studio」。据报道指，今次制作并未使用海外的现成软体，而是在曾凭电影《松夺之路》、《流感》获大钟奖、青龙奖肯定的副代表刘在焕（音译）带领下，独家采用团队于今年2月自家研发的AI内容创作平台「AICRON」，从前期企划、图像生成、影片制作到后期剪接，全程在该系统内一气呵成。