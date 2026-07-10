IU与李钟硕宣布分手 四年恋情划上句号 退回前后辈关系揭分开原因

韩国艺人李钟硕、天后IU（李知恩）在2012年因主持音乐节目《人气歌谣》开始结缘，之后以朋友关系相处长达10年，到了2022年升华成为恋人，当时李钟硕曾在颁奖典礼上放闪，虽然过往曾多次有分手传言流出，但都被澄清。想不到今日（10日）有韩媒《Dispatch》爆出已经分手，其后二人的经理人公司证实消息，四年感情已划上句号。

李钟硕IU以前后辈身分相处

IU所属经理人公司EDAM娱乐向韩媒表示：「IU最近已经跟李钟硕分手。两人决定以关系融洽的前、后辈身分相处。」李钟硕同样透过经理人公司Ace Factory回应：「确实已经分手，决定以融洽的同事关系相处。」公司还补充：「由于这属于演员的个人私生活，还请谅解无法做出更多回应。」

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李钟硕和IU见面时间越来越少

据身边人士透露，由于李钟硕和IU近年工作行程都相当繁忙，见面时间越来越少，最终经过沟通后决定结束恋人关系，和平分手。IU和李钟硕在2022年被韩媒爆出在日本约会的照片后大方认爱，李钟硕曾在颁奖典礼上高调表达感谢，并在个人社交网写下长文，形容IU是给予他鼓励、帮助他成长的重要之人；IU也公开表示正在与可靠又帅气的人交往，希望大家祝福。这段「好友变恋人」的恋情一度被外界看好，一度被视为演艺圈模范情侣。不过两人交往期间低调稳定，鲜少有再公开放闪，IU曾在节目上公开自己的感情观，「真的相爱的人才不会一直把爱情挂在嘴边，不会特地一直说这个。」仅有李钟硕前往IU演唱会、使用女方周边等少量蛛丝马迹。

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李钟硕和IU今年4月已传感情生变

事实上，二人的恋情早于今年4月已一度传出恋情生变，当时双方公司未有正面回应，传闻未获证实。其后IU在宣传新剧《21世纪大君夫人》期间，于节目中谈及个人爱情观，暗示自己不会将感情挂在嘴边，而是把感情放在心底最深处，其言论一度被外界解读为间接回应分手传闻。如今分手消息正式获得证实，仍令不少外界人士感到错愕。3日前，IU现身青龙系列奖的打手印仪式，之后公开影片感慨表示：「虽然好像做错了甚么，但已无法删掉。」分手消息曝光前夕，IU刚获宣布成为瑞士高级钟表品牌的全球代言人，商业价值持续攀升。目前她正全力筹备新专辑，并计划于9月在高阳综合运动场举行个人演唱会。至于李钟硕，则有Disney+新剧《再婚皇后》及网络小说改编作品《李燮的恋爱》相继待播，工作行程同样繁忙。

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