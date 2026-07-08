70年代TVB花旦陈嘉仪罕现身 状况与真实年龄截然不同 网民惊叹岁月不催人：咁多年都冇变过

70年代TVB花旦陈嘉仪在第一期TVB艺员训练班毕业入行，曾于70至90年代演过不少经典剧集，如《家变》、《千王之王》、《斗气一族》，不过她因为结婚一度退出幕前演出，到了2000年再因戏瘾大发重返TVB，当时演过《十月初五的月光》《金枝欲孽》、《洗冤录》，但在2008年年底约满离开TVB后退休。

深居简出的陈嘉仪罕有现身

陈嘉仪曾表示当时想有多些时间陪伴患病老公：「因为佢糖尿病好严重，个医生话佢心衰竭、肾衰竭，已经系差唔多，所以我咪唔做啰。」结果陈嘉仪的老公在2019年离世，她搬到珠海独自生活五年，直到近年才回流返港。深居简出的陈嘉仪日前罕有现身，与同期同学如刘纬民和郭锋等人送别恩师钟景辉，她的状态成为焦点。

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陈嘉仪与实际年龄截然不同

「King Sir」钟景辉的安息礼拜在七月四日（星期六）举行，钟景辉一生对艺术教育及香港演艺事业的无私奉献，培育了不少演艺人才，除了曾于香港演艺学院戏剧学院任教17年，黄秋生、苏玉华、潘灿良，刘雅丽、陈国邦、王祖蓝等都是在任时期的学生，同时钟景辉更是TVB艺训班的开山祖师，当日不少学生送别恩师。刘纬民当日与第一期TVB艺员训练班齐齐到场，除了有郭锋和黄允才等人外，还有深居简出的陈嘉仪，其后刘纬民拍了一段短片贴上社交平台，陈嘉仪的出现成网民焦点，片中所见，留著一头清爽深色短发的陈嘉仪一贯优雅而有气质，她穿著一件白色的连帽外套，里面搭配一件白色的有领恤衫，打扮斯文得体，看起来精神奕奕，容光焕发，予人亲切和善的感觉，与实际年龄截然不同，有网民留言：‧「嘉仪姐，多年都仲系咁靓。」、「感觉这么多年都没有变过。」

陈嘉仪丧夫后曾独自到珠海生活

陈嘉仪在28岁获介绍认识丈夫，她赞老公靓仔又成熟，加上在英国大学毕业，条件不错，二人拍拖半年便决定结婚，陈嘉仪曾在资深传媒人汪曼玲的YouTube频道《快拍．曼镜头》表示：「佢返去同我讲，『我爸爸夹过喇，佢话你时辰八字呢，年、月、日、时，年、月、日都唔好得，系时辰就好夹㖞，所以就可以结婚喇。』」陈嘉仪当年因大批朋友移居加拿大生活，令她心动而到当地，老公则因为工作而做空中飞人，因而忽略糖尿病问题。陈嘉仪的老公在2019年离世，她曾指当时医生跟她表示丈夫不能出院，并要决定是否插喉抢救，不过她有感抢救会令丈夫更痛苦，最终选择放弃，陈嘉仪的决定不获儿子支持，更被责怪「点解有得救你唔救爸爸？」陈嘉仪为此考虑到自己的将来，结果陈嘉仪独自珠海生活五年：「佢走咗之后我喊咗一年半，有一日我望住块镜，喺厕所度，『点解我咁丑样嘅？』我以前成日都笑㗎，唔忧心嘢㗎。有两条纹出咗嚟，个样咩叫『苦瓜干』咁嘅样啊？就系我𠮶个样。哗！我唔可以再系咁嘅生活落去，我仲要生活㗎嘛。咁我就唔再喊喇。」

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