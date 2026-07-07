「细细粒」陈嘉佳被《东周刊》直击街头密会「小鲜肉」 亲回姊弟恋：不会遮遮掩掩丨独家

最新一期《东周刊》独家直击，现年41岁的「细细粒」陈嘉佳，被拍到与一名90后「小鲜肉」在香港街头甜蜜拍拖，举止亲暱，疑似成功脱离「A0」单身行列。细细粒其后接受《星岛头条》访问时，澄清一切只是美丽的误会。

「细细粒」陈嘉佳亲解画

她解释该名男子其实是直播团队的成员，花名「汪汪」，曾多次与她一同出埠工作，绝非恋人关系。她说：「佢系一直在杭州跟我做直播嘅『细佬』，今次随队来港拍摄回归骚。佢第2次来港，翌日就走，想回味香港地道菠萝包，咁啱我哋一早拍完嘢，就车佢去食，夜晚再陪佢食海鲜。」她更笑称，若真是拍拖绝不会遮遮掩掩：「41岁有机会拍拖，一定唔会秘密，要好公开张扬咁拍！」

陈嘉佳身形经常变大及缩细。

翻肥后食好西成为细细粒精神支柱。

「细细粒」陈嘉佳与男友全程以普通话交流，她更出动法拉利载男友。（《东周刊》图片）

最新一期《东周刊》独家直击「细细粒」陈嘉佳迎来初恋。

「汪汪」(后左2)是直播团队成员。 和细细粒合作了多年。(前左1) 时常一起外出工作(前左1)。 汪汪(后左1)和细细粒合作了多年。

「细细粒」陈嘉佳慨叹「肥瘦都冇人追」

谈及感情状况，细细粒慨叹：「哎呀！我肥瘦都冇人追。」更自嘲「永远都冇人追」，直言对绯闻感到无奈。对于被指体重达208磅，她强调已经瘦返约170磅，目标希望再多减20磅，以最佳状态示人。