「细细粒」陈嘉佳被《东周刊》直击街头密会「小鲜肉」 亲回姊弟恋：不会遮遮掩掩丨独家
更新时间：21:52 2026-07-07 HKT
发布时间：21:52 2026-07-07 HKT
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最新一期《东周刊》独家直击，现年41岁的「细细粒」陈嘉佳，被拍到与一名90后「小鲜肉」在香港街头甜蜜拍拖，举止亲暱，疑似成功脱离「A0」单身行列。细细粒其后接受《星岛头条》访问时，澄清一切只是美丽的误会。
「细细粒」陈嘉佳亲解画
她解释该名男子其实是直播团队的成员，花名「汪汪」，曾多次与她一同出埠工作，绝非恋人关系。她说：「佢系一直在杭州跟我做直播嘅『细佬』，今次随队来港拍摄回归骚。佢第2次来港，翌日就走，想回味香港地道菠萝包，咁啱我哋一早拍完嘢，就车佢去食，夜晚再陪佢食海鲜。」她更笑称，若真是拍拖绝不会遮遮掩掩：「41岁有机会拍拖，一定唔会秘密，要好公开张扬咁拍！」
「细细粒」陈嘉佳慨叹「肥瘦都冇人追」
谈及感情状况，细细粒慨叹：「哎呀！我肥瘦都冇人追。」更自嘲「永远都冇人追」，直言对绯闻感到无奈。对于被指体重达208磅，她强调已经瘦返约170磅，目标希望再多减20磅，以最佳状态示人。
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