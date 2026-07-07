爱回家丨「三太」樊亦敏与「大龙生」罗乐林离婚掀高潮 网民一致赞好：终于做返自己

TVB处境喜剧《爱·回家之开心速递》已落实于7月中旬结束长达近10年、超过2,800集的播映任务 。接棒的新处境剧已定名为《爱‧回家之三代同糖》，预计于2026年8月中旬首播。近日剧中多对人气CP纷纷步入大团圆结局，疯狂派糖，但三太「白天娥」樊亦敏与「大龙生」罗乐林却迎来虐心大反转。

三太「白天娥」樊亦敏因Coupon女皇身份曝光触发豪门婚变，虽然得到「龙璟风」陈浚霆抱不平，二太「余秀琴」苏恩磁主动为三太求情，「白天娥」樊亦敏攻击」望大龙生消番啖气，可惜最终「大龙生」罗乐林仍坚持不让步，三太「白天娥」樊亦敏出动靓汤箍煲仍徒劳无功，最终嬲爆离家出走，随时离婚收场，但竟然有不少网民对这安排赞好并说：「都唔知龙敢威究竟有咩好！」

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剧情承接早前第2839集「Coupon女皇爆煲了」的高潮，「大龙生」罗乐林得知一向「蠢蠢地但好爱威哥」的三太「白天娥」樊亦敏，竟然就是背著他搞风搞雨的「Coupon女皇」后，可谓怒火中烧！大龙生」罗乐林不但勃然大怒，更誓要揪出三太「白天娥」樊亦敏背后的「隐形同党」。面对「大龙生」罗乐林如此小气兼过火的封杀行动，就连一向少理闲事的「龙璟风」陈浚霆也看不过眼，挺身而出为三太抱不平，二太「余秀琴」苏恩磁看到「白天娥」樊亦敏落难，不但没有落井下石更主动求情：「你畀威哥打落冷宫，我应该会好开心，但我一啲都唔开心。」可惜未能挽回这婚姻，最后三太「白天娥」樊亦敏说：「多谢威哥，最后一次，听到由你口中讲，龙敢威三太呢个称。」

剧集播出后，不少网民开PO讨论，有人说：「睇到喊，三太好型，终于肯离开『将自己放喺被动等待的位置』状态，肯为自己活一次，超感动！」、「三太唔好返转头呀，好好过自己人生！」、「仲要㖊晚呢幕三太已经用返正常声线，再唔系平时高音嘅we哗鬼叫嘅语气， 𠮶刻就知佢嚟真，已经做番自己， 唔再围住大龙生团团转。」、「临收尾突然间变到咁好睇。」、「呢集个结尾真系估佢唔倒，三太加油。」、「欣赏三太嘅选择，终于可以做返自己，三太真系值得拥有更多，离开大龙生唔需要再屈就自己。」、「临到结局 编剧终于可以抛开包袱 写返啲性化嘅剧情。」、「无谂到佢会醒。」三太「白天娥」樊亦敏亦有留言说：「多谢大家，今晚的我系白天娥，请大家睇到最后，也给我意见，谢谢支持爱回家。」

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