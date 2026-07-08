百花杀｜孟子义何与上演复仇权谋 剧情懒人包、5大看点

百花杀｜由人气演员孟子义与何与领衔主演的全新古装权谋爱情剧《百花杀》将于7月9日正式隆重开播。这部大作讲述男女主角为报家仇在朝廷之上互相利用，最终走向生死相托并携手守护盛世安定。下文为您精心整理百花杀即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

必看亮点

灭门之女顾青栀以西北郡主沈汐和（孟子义 饰）的身份苏醒归来，从骄矜的边疆玫瑰蜕变为冷情罗刹郡主，誓要自主人生。东宫太子萧华雍（何与 饰）表面病骨破碎，实则胸有丘壑，6岁遭暗算后蛰伏多年，暗中布势朝堂。二人奉旨联姻，从相互试探到生死相托，携手惩奸除恶，终成彼此最深的灵魂知己，共同守护海晏河清的盛世天下。

《百花杀》由孟子义以及何与领衔主演。

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沈汐和（孟子义 饰）

沈汐和为昭宁郡主，生于权贵之家却深陷朝堂纷争。她以成为「云巅执棋之手」为人生信条，拒绝成为权力博弈中的牺牲品，转而主动布局争夺掌控权。

孟子义饰沈汐和。

萧华雍（何与 饰）

萧华雍为东宫储君，表面病弱实则腹黑多智。

何与饰萧华雍。

萧长卿（徐正溪 饰）

萧长卿为5皇子信王，他深受帝王宠爱，表面闲散不问政事，实则暗中培养势力。

徐正溪饰萧长卿。

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1. 孟子义何与二搭大晒默契

第1大看点为孟子义与何与大晒默契。二人继《金庸武侠世界－华山论剑》后二搭合作，由经典「黑风双煞」升级为权谋夫妻。双方由初期互相试探，后期成长为生死相托，默契表现备受期待。

孟子义和何与二次合作。

2. 男女主上演大尺度吻戏

第2大看点为男女主角上演大尺度吻戏。孟子义与何与在剧中组成双强CP，女主以香为刃布局复仇，男主伪装病弱实则运筹帷幄，事业心满满！预告片中更有马背回头吻、浴缸吻、锁喉吻等多场张力十足的吻戏，展现「极限拉扯」的双强火花。

二人的吻戏相当有睇头！

3. 实力派配角坐阵

第3大看点为实力派配角坐阵。本剧除了由孟子义与何与主演外，更是徐正溪为照顾父亲而宣布退圈后，复出拍摄的首部作品。这亦是他首次担任制片人，并饰演「白切黑」的信王萧长卿。另外，实力派演员何润东饰演西北王沈岳山（女主父亲），在剧中气场大开，极其抢镜！

何润东有份参演。

4. 非遗香道融入权谋

第4大看点为非遗香道融入权谋。女主沈汐和精通古法香道，以调香识谎、凝香成毒，将香道化为朝堂斗争武器。剧组考究逾1,200种古法香方，复刻唐代鎏金香囊球同款道具，并采用纳米雾化技术呈现香气流动。

《百花杀》团队用心。

5. S+级制作班底不容小觑

第5大看点为S+级制作班底。本剧为腾讯视频S＋级项目，美术团队来自《琅琊榜》及《九重紫》；服化道由《苍兰诀》造型师易小雅坐阵。剧组更实景搭建占地1,000坪的「百花棋院」，呈现秦汉风韵，制作质素极高。

服化道大有细节。

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