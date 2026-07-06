《野狗骨头》｜宋威龙张婧仪上演「骨科恋」 剧情懒人包 5大看点

野狗骨头｜由宋威龙与张婧仪领衔主演的全新都市爱情剧《野狗骨头》已于7月5日正式开播。故事讲述男女主角在经历家庭巨变后相依为命，重逢后展开一段充满情感张力与双向救赎的虐心治愈之旅。下文为您精心整理《野狗骨头》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

人物关系图

角色介绍

必看亮点

狠戾狂野的「野狗」陈异（宋威龙 饰）与冷艳倔强的「骨头」苗靖（张婧仪 饰）因父母相识而结缘。然而好景不常，陈父离世、苗母失踪，二人被迫相依为命。成年后，苗靖勇敢表白，陈异却因卷入纵火案而成为关键证人，为了保护苗靖而逼她离开藤城。多年后，陈异在当地经营一间桌球室，而蜕变归来的苗靖与其重逢，两人的生活轨迹再次交错，展开一段充满张力、矛盾与治愈的情感旅程。

《野狗骨头》7月5日开播。

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《野狗骨头》追剧日历公开！

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《野狗骨头》人物关系图。

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陈异（宋威龙 饰）

外表狠戾狂野，犹如「野狗」，但内心深沉且重情重义。童年曾遭受父亲虐待，在家庭发生巨变后，他毅然辍学挑起生活重担，靠捡废品、打零工供苗靖读书。

宋威龙饰演陈异。

苗靖（张婧仪 饰）

性格倔强，犹如「犟骨头」。她天资聪慧，后来凭借努力成为机械工程学院的高材生以及汽车工程师。

张婧仪饰演苗靖。

张宾（赵龙豪 饰）

藤城「好运物流」的老板，实为地方走私集团的首脑，亦是当年纵火案的核心嫌疑人。

赵龙豪饰张宾。

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1. 宋威龙「内斗」

宋威龙在这个暑假档期非常忙碌，先有古装剧《千香》开播，后有《野狗骨头》接档，实行「霸占」暑期档！两部剧集他均搭档圈中知名美女，分别是「4000年一遇美女」鞠婧祎以及知性清冷的张婧仪，俊男美女的组合令人极为期待！《野狗骨头》亦是宋威龙继去年热播剧《骄阳似我》后的最新现代剧，其角色形象大有不同，令人期待他的演出。

二人拍档上演《野狗骨头》。

2. 宋威龙与张婧仪形象大突破

在《野狗骨头》中，宋威龙打破「贵公子」形象。他以寸头蓄须造型示人，体脂率更降至6.9％，指甲缝内刻意保留污垢，完美贴合底层粗犷汉子的形象，其打斗戏更尽显狠戾野性。女主角张婧仪则为戏减重8公斤，亲自剪成「狗啃式」短发，并以素颜出演孤女苗靖，展现极致的破碎感。

二人好有氛围感。

3. 宋威龙与张婧仪CP感十足

两位拥有精致骨相的演员火花十足，不少网民大赞二人是现代偶像剧的「CP感天花板」！两人在拍摄期间的互动频频登上热搜，例如在暴雨夜中宋威龙背著张婧仪狂奔时下意识护住其头部，而两人的「争吵吻」更在内地社交媒体引发热议，单日话题阅读量突破2亿，为剧集带来极高关注度。与张婧仪合作多次的导演刘俊杰，更将二人之间的极致拉扯感发挥得淋漓尽致。

二人CP感十足。

4. 三重题材融合极具看点

为了重现《野狗骨头》的90年代设定，剧组特别前往惠州取景，透过90年代南方小城的筒子楼、街边小摊及旧校服，精准还原时代记忆。此外，剧集不仅以常见的「伪骨科」和「双向救赎」为主线，更加入纵火案与走私黑幕等犯罪悬疑元素，将感情线与复仇成长线双轨并行。

《野狗骨头》题材创新。

5. 豪华歌手阵容献唱OST

剧集共收录了8首原声带（OST），其中蔡健雅与张碧晨分别献唱了不同版本的主题曲《不愿醒的梦》及《我要你爱我》。此外，男女主角更是多才多艺，除了担纲演出外更亲自献声，合唱了情歌《想问你愿意吗》，而宋威龙与张婧仪亦分别独唱《骨焰》及《波澜》。

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