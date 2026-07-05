姚明16岁女儿近照高过爸爸肩膊目测身高逾2米 篮球名将近年暴胀至200公斤健康惹忧心

45岁的前NBA篮球名将姚明自2011年退役后，生活悠闲，不时与妻女一家三口四围旅行。近日姚明在纽约大都会艺术博物馆被网民野生捕获，当时他正与老婆叶莉及女儿姚沁蕾同行，他们一家的超群身高在人群中显得格外瞩目，最令网民震惊的是，年仅16岁的姚沁蕾在过去一年内身高再度暴涨近10cm，去年她身高仍未及190cm的妈妈叶莉，如今目测已突破2米大关，高度甚至超过了拥有226cm身高的姚明肩膀，网民纷纷惊叹姚明一家的神级基因实在太过强大。

姚明女儿比去年再长高10 cｍ

当天姚明一家三口的装扮十分低调朴素，姚明身穿一件深蓝色T衫，搭配深色休闲长裤及白色运动鞋，魁梧身型依旧；太太叶莉则身穿黑色中长外套、蓝色短裙内配黑色紧身裤，而16岁的姚沁蕾则穿著简单的浅蓝色宽松T恤与黑色运动裤，手里拿著导览手册，洋溢著青春气息，虽然他们打扮休闲贴地，但三人站在一起时，引来身旁外国游客频频侧目。

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姚明内分泌失调健康亮红灯

然而在温馨的家庭旅行背后，姚明的健康状况也再次引发外界关注。姚明近年因体形暴胀，体重一度飙升至200公斤，达到了严重肥胖的危险等级。当时他的老婆叶莉曾忧心忡忡，表示看著老公因肥胖导致身体内分泌失调，自己内心感到无比担忧。从这次被捕获的最新影片来看，即将步入中年的姚明体型依旧庞大，不少球迷纷纷留言叮嘱，希望这位篮坛传奇在享受幸福家庭生活的同时，能好好控制体重，保重身体。

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