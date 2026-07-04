非份之罪｜吴启华演技获网民封神 临时加戏罕开金口唱歌 戴祖仪「无脸女尸」真相大反转

TVB另类写实剧集《非份之罪》首个单元「无脸女尸」于昨晚（3日）迎来结局，剧情高潮迭起。正当观众以为「康嘉岚」（戴祖仪饰）的惨死与父亲「康力」（吴启华饰）有关，岂料结局惊人大反转，真相竟是一场致命意外！剧中康力历尽艰辛寻获女儿，康嘉岚却因慌忙逃跑而不慎滚落山坡，最终惨遭野猪袭击面目全非，不幸成为「无脸女尸」，令目睹女儿惨死却爱莫能助的康力与「白美雅」（贝安琪饰）悲痛欲绝。

网民大赞结局反转写得极好

《非份之罪》中的首个单元「无脸女尸」结局圆满解开了另一核心谜团。原来康力失常手持铁锤痛击「YY」（朱敏瀚饰），实为用心良苦，企图借此机会让YY带走「康嘉仪」（游嘉欣饰）以换取其人身自由。随着案情真相大白，康力与白美雅决定共同承担罪责，分别被判监两年及半年，而康嘉仪亦终于成功取得属于自己的身份证。对于「无脸女尸」一波三折的烧脑剧情，加上吴启华神级演技的催泪爆发，大批网民纷纷大赞结局反转极具张力、编排精妙 。

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吴启华演技获赞成网民焦点

吴启华的演出一直都是网民焦点，无论是饰演慈父、又或者控制狂爸爸都甚有感染力，颠覆过往《妙手仁心》中经典角色「程至美医生」的温文儒雅形象，当中暗中打迷晕针、发狂追杀其他角色的「阴湿样」和疯狂神态，令观众直呼不寒而栗，完美演绎了「最可怕的人就在身边」的伪装感。昨晚吴启华演技继续Carry全场，「康力」吴启华在「康嘉仪」游嘉欣成功逃脱后，录音向女儿道出所有真相、内心感受，兼痛哭忏悔自责一幕极之感人，既有父亲对女儿的温柔及疼爱之情，亦有无尽的自责及愧疚，一字一泪尽是虐心：「我为你哋做咩我都愿意，最后搞到今日咁样，我真系好后悔。」、「我哋嘅自首系罪有应得，你千祈唔好唔开心」、「希望你哋可以开开心心地生活，就算以后见唔到你，我哋都会安心。」所有不幸事件，一切都是源于「康力」吴启华对太太「白美雅」贝安琪欠缺理智的爱，最后勇于承担后果而获得解脱的「康力」吴启华拥著太太「白美雅」贝安琪合唱定情之歌〈Can't Help Falling In Love〉。

吴启华24年未在剧集中展歌喉

今次不单是吴启华相隔11年重返TVB拍剧，而且更是激罕开金口，网民无不感到惊艳，贝安琪说：「呢一场戏好难忘，本身系冇呢场戏嘅，系启华哥谂出嚟嘅，佢话你咁钟意唱歌，佢就咁啱当时要搞演唱会，都好开心可以唱歌畀大家听。」吴启华则表示曾于第一张唱片中唱过〈Can't Help Falling In Love〉，故对该首歌曲情有独钟，问到有多久没在剧集中开金口时，吴启华笑言：「记忆中对上一次系同蔡少芬合作《黑夜彩虹》。」翻查资料，《黑夜彩虹》是于2002年推出剧集，吴启华已24年未试过在剧集中大展歌喉。

除了演戏实力及难得开金口，吴启华还展现了超强体魄。为配合与戴祖仪追逐剧情，吴启华有一幕瀡落山的场口，镜头所见，吴启华动作俐落兼一气呵成，问到Keep fit之道，吴启华说：「有尽量保持做运动嘅习惯，因为身体好系做演员嘅必要条件之一。」对于新剧叫好叫座，网民被其好演技一再折服，吴启华谦虚回应：「做演员最开心嘅，就系得到大家嘅喜爱和认同，非常感谢大家！」

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吴启华发狂场面获赞「演技之巅」：