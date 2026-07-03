非份之罪｜吴启华封演技教科书 一人Carry全剧网民激赞演技之巅：冇佢点算

TVB另类写实剧集《非份之罪》已于6月29日在翡翠台播映，首个播出的故事是《无脸女尸》由吴启华、贝安琪、戴祖仪和游嘉欣主演，虽然吴启华今次再披上白袍饰演妇产科医生「康力」，不过颠覆过往在《妙手仁心》中温柔儒雅的「程至美」经典医生形象，转化为一名走火入魔、令人毛骨悚然的「魔鬼控制狂父亲」。

吴启华的演出一直都是网民焦点

连日来吴启华的演出一直都是网民焦点，在昨晚（2日）播出的一集，吴启华的演技火力全开，其中一幕得悉被绑架的细女「康嘉仪」游嘉欣平安无事后，其张嘴合十的情绪戏来得相当有张力，虽然对白只是「好呀、好呀」、「太好喇太好喇」，但吴启华单凭嘴部加双眼的张合以及抖大气，短短10秒已清楚展现出情极致的情绪绷紧感、失而复得的狂喜，以及欲哭无泪的复杂状态。

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吴启华发狂场面获赞「演技之巅」

「康力」吴启华回到家中，向「康嘉仪」游嘉欣宣告大女「康嘉岚」戴祖仪的死讯，「康力」吴启华悲恸莫名的眼神、再加上强装镇定的哭腔，均令人深深感受到父母失去子女的切肤之痛；再紧接之后得悉「YY」朱敏瀚是记者身份后，「康力」吴启华的发狂场面，层次演技获网民大赞「演技之巅」。经过「YY」朱敏瀚连日努力调查，得出「康力」吴启华极有可能是杀死「康嘉岚」戴祖仪真凶，就在「康嘉仪」游嘉欣为真相感到震撼之际，「康力」吴启华竟出现并打针将「康嘉仪」游嘉欣迷晕，昨晚最后一幕「康力」吴启华为女儿「康嘉仪」游嘉欣打迷晕针「阴湿样」，引发网民热讨，激赞吴启华奸险表情直达天花板，加上预告一幕见到康力挥刀袭击「康嘉仪」游嘉欣及「YY」朱敏瀚，令「康力」吴启华Big Boss揣测更加甚嚣尘上。

吴启华走火入魔拎铁锤怒揼朱敏瀚

今晚（3日）将是首个单元《无脸女尸》大结局，「康嘉岚」戴祖仪的死亡真相将终极揭晓，官方率先发布大结局剧照，疑似走火入魔的「康力」吴启华，将「康嘉仪」游嘉欣五花大绑之余，拿著铁锤怒揼「YY」朱敏瀚时更是凶神恶煞，相当恐怖；除了暴走场口，据知「康力」吴启华在结局中还有多场爆喊戏！对于吴启华相隔多年回归TVB，网民对其演技有赞无弹，并指吴启华无论饰演慈父或是专制躁狂父亲都甚有感染力，封他为单元MVP，并笑言他一人Carry全剧。不过亦有心水清网民认为Big Boss身份不会如此简单，并直指表面对「康力」吴启华言听计从、但实际背著老公帮助女儿的「白美雅」贝安琪相当有可疑。

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吴启华几乎一面倒地被赞其神级演技

今次是吴启华相隔11年重返TVB拍剧，他的精湛演出迅速引发网民讨论，几乎一面倒地大赞其神级演技，有人表示被其表演所折服：「演技之巅」、「睇到我起鸡皮！呢啲先叫戏骨」、「单靠眼神同微表情就够晒，唔需要夸张动作」、「呢10秒可以放入演技教科书」、「吴启华真系宝刀未老，一个表情交代晒所有嘢」、「只系睇华哥一人。」、「下一个单元冇咗吴启华，咁点算？」、「还我吴启华。」