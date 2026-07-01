张国荣70诞辰《继续宠爱．音乐会》9.12西九举行 Klook优先订票连结/票价/实体纪念票详情懒人包

2026年9月12日是「哥哥」张国荣（Leslie）70岁诞辰，其生前经理人陈淑芬公布《继续宠爱．张国荣70诞辰．音乐会》将于西九安盛竹翠公园举行。「哥」迷会会员可于6月26日起在Klook优先订票！即看门票票价、购票连结及NFC实体纪念票换购详情。音乐会收益将用于筹建张国荣纪念馆及铜像，立即睇清购票攻略！

2026年9月12日是「哥哥」张国荣70岁诞辰，《继续宠爱．张国荣70诞辰．音乐会》将于西九安盛竹翠公园举行。

📍 《继续宠爱．张国荣70诞辰．音乐会》演出详情

演出日期： 2026年9月12日（星期六)

演出时间： 晚上 7:15

演出地点： 西九文化区 安盛竹翠公园 (AXA x WONDERLAND)

门票票价： HK1180/HK580

🎫 「哥」迷会专享！Klook优先订票日期及连结

「哥」迷会 (Les Fanmily) 会员将享有专属的优先购票资格，门票数量有限，先到先得！

优先订票日期： 2026年6月26日 (早上10时) 至 7月3日 (晚上11时59分)

指定购票平台： Klook

优先订票连结： https://s.klook.com/leslie2026

购票限制： 每位会员最多可订购 4张 门票。

⚠️ 抢飞贴士：

订购时系统将要求提供「会员号码」及「登记会员时使用的电邮」，建议购票前预先准备好相关资料。

尚未入会的粉丝请注意！系统更新需时，会员登记提交后约需 24小时 处理。想赶及参与优先订票，请务必提早到官网 (https://www.lesfanmily.com/register/) 完成登记手续。

🎵 必抢NFC实体纪念票！内藏专属主题曲

是次音乐会入场将全面采用【电子门票】，但主办方贴心地为粉丝准备了极具收藏价值的【实体纪念票】。成功购票的观众，可以早鸟优惠价 HK$48 加购实体纪念票（每张电子门票限加购一张）。

这张实体票不仅设计精美，更内置 NFC 功能！粉丝只需轻触手机，即可聆听特别献给「哥哥」70岁诞辰的主题曲《TO LESLIE WITH LOVE》。请留意，实体票仅供珍藏，不能作为入场凭证。

❤️ 音乐会收益将用于筹建张国荣纪念馆

这不仅是一场怀念「哥哥」的音乐盛会，更是实现粉丝心愿的重要里程碑。主办单位宣布，本音乐会的收益在扣除必要开支后，将全数用于实现「哥」迷们多年的共同心愿——建立一个长久性的「张国荣纪念馆」，并为「哥哥」设立专属铜像。