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郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快

影视圈
更新时间：12:11 2026-07-01 HKT
发布时间：12:11 2026-07-01 HKT

1999年港姐冠军郭羡妮（Sonija）与内地武术指导朱少杰在2011年结婚并育有女儿朱家爱（Kylie），一家三口幸福美满。郭羡妮昨日（30日）在IG上女儿抱着猫猫的近照并说：「大囡：Kylie、二囡：Gabby（图左）和三囡：Layla。」今年已经14岁的朱家爱迅即成为焦点。

朱家爱完美遗传郭羡妮最强基因

朱家爱完美遗传妈妈郭羡妮的最强基因，14岁的她拥有精致的瓜子脸与眉清目秀的五官，身穿露肩装搭配一头曲长金发，散发少女味，修长美腿更显独特气质，有网民留言：「突然间大咗咁多嘅？仲要好靓女啊。」、「大囡变美少女，时间真系闪电快。」甚至有人力撑朱家爱原地出道或参选港姐，星途无可限量。

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郭羡妮诞下女儿淡出幕前专心相夫教女

郭羡妮自从诞下女儿朱家爱后，淡出幕前专心相夫教女，郭羡妮曾表示女儿就如「年轻版的自己」，朱家爱就读妈咪母校天神嘉诺撒学校，性格好动，同时充满表演欲，曾主动要求学芭蕾舞、体操、跆拳道及游泳等兴趣班，又曾于舞蹈比赛夺奖，与杨思琦、陈柏宇、胡诺言等人的子女于迪士尼乐园表演，但其后郭羡妮为顾及学业，只安排女儿学跳舞。2022年郭羡妮女儿客串演出ViuTV剧集《冥冥之中》饰演「宝玲」袁绮雯患自闭症女儿「莫雪」，当时导演黄伟贤表示首次拍剧的朱家爱面对镜头完全不惊，基本上一Take过完成，合作非常愉快。而郭羡妮曾在访问中表示不会反对女儿继承加入娱乐圈，会给予女儿自由发展，但现阶段只希望女儿可以好好读书及开心健康。

郭羡妮亦因女儿学习压力大束手无策

不过郭羡妮亦曾称女儿学习压力大，自己也束手无策。郭羡妮形容女儿很难专心，做事十分慢和拖延，但又很讨厌妈妈在旁边催促和监督。所以，她选择放手让女儿自行应付学业，但女儿在面对名校的功课压力时容易有负面情绪，更试过做功课太辛苦而痛哭。郭羡妮见状十分痛心，试过女儿做到晚上11点都仍未做完，她只好出手教女儿。后来听从宣萱的建议后，郭羡妮在女儿二年级时便决定为她转读国际学校，让她能在更开心的环境下学习。随着女儿步入青春期，郭羡妮透露女儿对时尚与化妆产生了浓厚兴趣，母女俩经常会互相交流化妆心得，感情非常要好。

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