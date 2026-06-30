千香｜宋威龙鞠婧祎携手破宿命 剧情懒人包、5大看点

千香｜由人气演员宋威龙和鞠婧祎领衔主演的古装爱情奇幻大剧《千香》，已于6月27日在优酷惊喜空降播出。这部备受期待的精彩作品讲述了男女主角携手破除宿命、最终换得三界安宁的动人传奇故事。下文为您精心整理千香即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

《千香》讲述因天地浩劫「海陨」而降临的至宝「建木之实」，引发三族展开长达百年的血战。夜叉后裔雷修远为了寻找相依为命的兄长，刻意接近因森罗大法而改变命运的青丘孤女小棒槌。两人随后一同进入修真圣地「雏凤书院」修习，并由挚友升华为彼此倾慕的爱侣。

然而，随著三界危机再度骤起，隐藏在背后的残酷身世与宿命重压悄然交织。两人在经历记忆重组、利益抉择的痛苦考验后，最终决定携手共同对抗宿命，勇敢守护彼此并拯救天下苍生。

《千香》由宋威龙以及鞠婧祎领衔主演。

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《千香》追剧日历公开！

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雷修远（宋威龙 饰）

雷修远是隐藏身份的夜叉族后裔，表面温润克制，实则腹黑深情、智谋过人。他起初带着目的接近姜黎非以营救大哥，最后却将她视为一生唯一的守护与执念。

宋威龙饰演雷修远。

姜黎非／小棒槌（鞠婧祎 饰）

姜黎非本为青丘孤女，前期是懵懂黝黑的假小子「小棒槌」；进入雏凤书院后脱胎换骨，觉醒为拥有冰雪之姿的神女，但其真实身份是三界垂涎的至宝「建木之实」。

鞠婧祎饰演姜黎非。

纪桐周（赵华为 饰）

纪桐周是雏凤书院同门之一，与主角等人一同修习，并在后期转变成性格冷酷的仙人。

赵华为饰演纪桐周。

百里歌林（刘梦芮 饰）

百里歌林是百里唱月的妹妹，擅长妆容发髻且性格敢爱敢恨。虽然情路纠结折磨，但在危机时刻总能挺身而出保护同伴。

刘梦芮饰演百里歌林。

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1. 宋威龙与鞠婧祎三度合作

宋威龙与鞠婧祎继《漂亮书生》及《我爱喵星人》后迎来三搭。两人在剧中上演宿命虐恋，眼神拉扯与对戏的化学反应十足。两位「颜霸」再度携手，令大批CP粉极为期待他们的四搭！

宋威龙与鞠婧祎三度合作，二人默契满分。

2. 鞠婧祎大晒反差魅力

鞠婧祎在剧中角色反差极大，由豪迈的假小子「小棒槌」蜕变为清冷神女，大展极致魅力。而宋威龙亦为剧集作好充足准备，剧中武打动作均由他亲自上阵，流畅且毫不敷衍，收获网民一致好评。

鞠婧祎在剧中有突破。

3. 幕后团队制作精良

《千香》改编自十四郎小说《千香百媚》，他擅写男女主角在天命、种族及立场对立中的情感拉扯。剧组实景搭建「雏凤书院」与上古建木等宏大场景，服化道清雅，特效流畅，足见团队用心。

《千香》制作精良。

4. 「空降」开播数据亮眼

《千香》积压3年后在零宣发下空降开播，成绩极佳！开播3小时站内热度破6000、首日热度破7000登顶榜首。开播首日全网有效播放量破1000万、预约量破500万，证明演员号召力强大。

《千香》数据亮眼。

5. 周深献唱主题曲

《千香》收录6首OST，主题曲由国宝级歌手周深献唱，希林娜依高与张紫宁则分别唱插曲《甜敌》和《梦圆》。在美妙歌声中，观众更能沉浸于主角雷修远与姜黎非的宿命虐恋。

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