非份之罪剧透1至5集｜取材真实案件 吴启华再演医生 陈炜展奸角气场 附剧情/演员阵容懒人包

TVB全新剧集《非份之罪》由金牌监制王心慰（Amy）操刀、翁善莹编审。剧集主打「小品式人性反思」，以六个单元故事构成，分别为《无脸女尸》、《石棺禁恋》、《一亿杀机》、《危险游戏》、《肮脏的子弹》及《恐怖情人》，将骇人听闻的真实奇案搬上萤幕，探讨人性在贪婪面前的灰色地带。《非份之罪》将由6月29日起，逢星期一至五晚八点半翡翠台播映。主要演员有吴启华、陈炜、阮浩棕、刘佩玥、朱敏瀚、吴伟豪、赖慰玲、何沛珈、徐荣及单立文等。《星岛头条》为大家持续更新《非份之罪》完整懒人包，包括详细剧情大纲、角色人物介绍，以及分集剧情预告，助你紧贴最新剧透！

《非份之罪》剧情大纲

《非份之罪》演员阵容／角色人物介绍

《非份之罪》必看卖点

《非份之罪》首单元《无脸女尸》1-5集剧情

人类的欲望可驱使我们超越自我，然而，当欲望失控，过份贪图金钱与权势、追求不属于自己的爱，非份之想被无限放大，一不经意，便陷入道德矛盾的深渊，犯下种种「非份之罪」。剧集》以六个单元故事构成并由新界东重案组接连调查案件，包括《无脸女尸》、《石棺禁恋》、《一亿杀机》、《危险游戏》、《肮脏的子弹》及《恐怖情人》，六个单元分别围绕贪恋、贪财、贪权、贪玩等，总之是贪图一切原本不属于自己的东西，而引发出连场诡异又暗黑的「人性迷途」故事，透过韦家雄饰演的「为食神探」孟保一角起承转合，将错综复杂的线索、缠绕不清的关系构成一桩桩匪夷所思的迷案，一语道破案中关键，揭露触摸不透的人性黑暗面，也试图在冰冷的凶案背后寻找人与人之间的情感与温度。

《无脸女尸》 妇产科医生康力（吴启华饰）与外籍妻子白美雅（贝安琪饰）及两名女儿看似幸福，但家中的三位女性其实都没有香港身份证。为了保护她们，康力立下极严厉家规，甚至走火入魔将女儿软禁，结果引发大女儿离家出走，随后更发生震惊全港的「无脸女尸」案。 《石棺禁恋》 围绕错综复杂的男女感情、执念与贪恋而引发的命案，带出人因追求不属于自己的爱而产生的黑暗面。 《一亿杀机》 围绕著金钱利益与争产风波，展现当面对天文数字的财富诱惑时，亲情如何被贪婪吞噬。 《危险游戏》 讲述因为「贪玩」或过度追求刺激、权力控制，最终玩火自焚，卷入无法挽回的犯罪深渊。 《肮脏的子弹》 以较为「黑色幽默」的手法处理，让观众在紧张肉紧的剧情中，亦能体会到一丝荒谬与无奈 。徐荣在此单元挑战饰演只有小朋友智商的角色，更有法庭大哭的飙戏场面。 《恐怖情人》 讲述极端的占有欲、执念所带来的感情勒索与危机，甚至发展成病态的追踪与谋杀。

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演员 饰演角色 吴启华 康 力 谭凯琪 陈丽莎 何启南 萧邦泽 朱敏瀚 韦家俊 卢宛茵 邓淑娴 郑子诚 黄世龙 赖慰玲 谢芷君 林秀怡 张带弟 翟威廉 钱志达 陈 炜 梁悦萍 余思霆 萧紫遥 曾展望 王思勤 吴伟豪 危家仁 李家鼎 张建国 罗冠兰 袁洁清 单立文 钱大富 江嘉敏 骆晓善 苏韵姿 戴逸思 阮浩棕 游有方 胡敏芝 蓝芯凌 韦家雄 孟 保 刘佩玥 文雅淇 施焯日 张绍聪 李启杰 施 敬 徐 荣 张宏智 叶靖仪 何佩雪 方绍聪 洪伟锡 何沛珈 叶丽恩 贝安琪 白美雅 唐嘉麟 张世楚 戴祖仪 康嘉岚 黎燕珊 姚慧兰 张彦博 张天辉 游嘉欣 康嘉仪 江欣燕 罗少芳 张翼东 曾骏杰 邓智坚 戴一坚 郑衍峰 高文森 缪家庆 洪梓朗

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《非份之罪》为了让六个单元都充满新鲜感，起用了庞大且极具实力的演员阵容，包含金牌绿叶与潜力新生代，三代演员同台飙戏火花四射！

演员 饰演角色 / 单元 角色背景与看点介绍 吴启华 康力 (医生) 相隔11年回归TVB！ 再度披上医生袍，但这次不是温柔的「程至美」，而是一位走火入魔的严父，角色挑战性极高。 陈炜 《一亿杀机》主角 被封为「奸角天花板」，将演绎出歇斯底里的贪婪，为争夺一亿家产展现极致恶人演技。 卢宛茵 《一亿杀机》主角 与陈炜上演连场唇枪舌剑，两代恶人代表为争产「斗发烂渣」，对手戏极具张力。 罗冠兰 《危险游戏》主角 相隔8年回归拍剧！ 表面上是慈母，却因复仇而爆发出令人难以预料的恐怖阴暗面。 徐荣 《一亿杀机》主角 挑战饰演仅有小朋友智商的角色。无论语气或动作都极为细致，更有一场法庭爆喊的「难度演技之巅」内心戏。 韦家雄 孟保 (为食神探) 贯穿六个单元的关键人物。出场次数不多，但每次现身都能一语道破案情关键，起著承上启下的作用。

监制王心慰（Amy）为何会想到六大单元都改变自真人真事，她说：「我哋最初做资料搜集时睇到一、两单真实案件，案情都几惊吓，就觉得可能喺描写人性位度会几有发挥同埋张力。所以之后我哋再搜集多咗香港同埋外国嘅案件，希望透过以真实故事做蓝本、可以将人性描写得更加写实。」王心慰强调六个故事除了是想藉著凶案展现人性丑陋贪婪面，还想带出人与人之间的情与温度。

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第1集：幸福背后的窒息家规，大女儿离奇失踪！

妇产科医生康力和外籍妻子白美雅恩爱非常，大女儿康嘉岚和小女儿康嘉仪是父母的掌上明珠，然而这家人的幸福背后，藏着三位女士无香港身份证的秘密。为保护家庭，康力订立严厉家规要两姊妹遵守，可是爱自由的嘉岚偷偷带嘉仪去酒吧玩，竟遇上警察来查毒品。嘉岚、嘉仪虽成功逃走，但康力决定软禁嘉岚在房。嘉岚骗嘉仪放自己出房，更偷走康力的现金离家出走。嘉仪因嘉岚失联几天担心不已，直至看到新闻报道一则无面女尸发现案。

第2集：深入虎穴！妹妹惊揭姐姐的「渣男」男友

康力叫嘉仪不要为新闻中的无脸女尸胡乱猜测，但嘉仪还是担心不已，故瞒着父母去找嘉岚的秘密男友王思勤，更找上在图书馆认识的记者朋友韦家俊壮胆，从酒保中得知思勤是个坏男人！嘉仪收到嘉岚的报平安讯息，然而，康力怕嘉岚在外惹事而影响家庭，决定带嘉仪母女离开香港，回到美雅的原居地重过新生。嘉仪成功猜中嘉岚社交媒体帐户的密码，偷遛到思勤就读的大学去找他。思勤答应带嘉仪去见嘉岚。

第3集：朱古力瘤认尸！警方拘捕嫌疑犯

家俊一早察觉不妥，及时赶往工厦单位救出嘉仪。嘉仪平安回家，康力却告知她凭无脸女尸的朱古力瘤位置，死者也许真的是嘉岚。嘉仪难以接受，更不想嘉岚死得不明不白，决意要和家俊一起查出真凶。他们找到嘉岚离家后入住的宾馆，查出思勤曾打伤嘉岚及偷钱，二人推测思勤谋财害命，更将线索告诉警方。警方成功拘捕思勤，深入调查后却另有发现。嘉仪以为事件告一段落，怎料康力发现嘉仪偷走查案，一怒之下将嘉仪囚在房内。

第4集：偷渡集团现形！凶手另有其人？

嘉仪被囚在房，心中挂念家俊，美雅同情这对小情人，终肯放嘉仪外出，让她亲自向家俊道别。警方查出嘉岚男友另有其人，是法律系学生陈立占，立占曾拜托思勤帮嘉岚搭路偷渡，家俊却怀疑立占正是凶手。嘉仪和家俊来到某工厦单位找立占，这里却是偷渡集团巢穴，二人被抓关起，发现立占也被囚禁。警方救出三人，嘉仪忍痛向家俊道别，准备跟父母离港。未几，家俊来电告知嘉仪，综合警方和自己的最新调查，对凶手身份已有眉目。

第5集大结局：血色真相引爆！美雅以身挡铁锤

嘉仪发现杀害嘉岚的凶手之际，却被注射迷晕针。嘉仪醒来后尝试偷走……家俊利用手机追踪程式找到嘉仪，带她逃离凶险，就在此时，关键人物拿着铁锤冲入欲斩家俊，危急关头美雅以身阻挡。嘉仪欲离港逃难，但家俊想到美雅的安危，劝嘉仪不要离港，决定二人从今一起生活，共同面对今后的困难。嘉仪感动答应，此时看到新闻画面，报道称杀嘉岚真凶终于落网。

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