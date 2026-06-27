IU前男友张基河爆再谱「叔姪恋」 认恋细18岁尹可而 网民惊讶只比「未来外母」大5年

曾与韩剧《21世纪大君夫人》女星IU（李知恩）相恋四年、现年44岁创作歌手张基河，今日（27日）被爆出与细18年女星尹可而（又译：尹佳怡）正在热恋中。「叔姪恋」消息曝光后，张基河与尹可而所属的经理人公司迅速证实传闻，承认：「两人确实正在交往」，大方认爱的态度获得网民祝福，据悉二人已拍拖超过两年。

张基河3年前因节目结识尹可而

据韩媒《MyDaily》报道，张基河与尹可而结缘于2023年的综艺节目《SNL Korea》，张基河当时以主持嘉宾的身份参与节目录影，尹可而则是该节目的固定班底。二人在合作过程中，发现彼此对音乐与电影有著深厚的共同兴趣，逐渐变得熟络并擦出爱火。

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由于张基河与尹可而交往期间十分低调，鲜有在公开场合出现，但私下在社交平台有互相追踪，而身边的亲友早已知悉二人拍拖。尹可而过往曾在节目中大方分享理想型，希望能遇上长相清秀、温柔又谦虚的对象，才华洋溢的张基河，似乎是其择偶条件的人选。

张基河细尹可而母亲5年

不过现年只有26岁的尹可而，曾在2024年携画家母亲一同出演实境节目《我独自生活》，曝光其位于江原道华川的屋企。尹可而在节目中透露，母亲生于1977年，与知名主持全炫茂同年，尹妈妈只与1982年出生的张基河相差5年，令张基河与「准外母」尹妈妈之间超近的年龄差距，引起网民关注。

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张基河于2003年出道，凭乐团「张基河与脸孔们」在韩国独立音乐界奠定地位，2018年乐团解散后，张基河继续以独立歌手身份活跃于娱乐圈。在感情方面，张基河最为人熟知是于2013年挞著细11岁的IU，二人于2017年分手。IU于2021年底被爆与男星李钟硕相恋，二人拍拖4年屡传情变。

尹可而入行7年

而事业正值上升期的尹可而，出身自首尔艺术大学戏剧学系，于2019年透过电影《善熙与瑟琪》出道，近年接连参演《我的完美秘书》、《莎拉的真伪人生》及《卧底高中》等影视作品。