金特务：本色回归｜Netflix韩剧 苏志燮化身最强女儿奴 剧情懒人包 5大看点

金特务：本色回归｜由韩流男神苏志燮领衔主演的全新热血动作韩剧已于Netflix平台正式上架，剧中几位退役特工为了拯救惨遭霸凌而神秘失踪的女儿，决定冲破阻碍再度联手对抗庞大黑帮。下文为您精心整理金特务：本色回归即睇剧情大纲、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

剧情简介

必看亮点

在储蓄银行工作的金部长（苏志燮饰）是一位单亲父亲，与正在就读高中的女儿相依为命。其已故妻子曾叮嘱他放下过去，专心抚养女儿。即便他在女儿遭遇校园霸凌时仍选择息事宁人、向对方家长低头道歉，但情况并未改善，反而导致女儿神秘失踪。在得知女儿可能被卷入黑帮与跨国犯罪组织后，金特务不得不重新面对自己被刻意隐藏的真实身分。与此同时，他的2位多年好友成汉洙（崔大勋饰）与朴镇哲（尹敬浩饰）亦在行动中提供协助，3位爸爸组成「女儿傻瓜」联盟，共同与黑帮势力展开对抗。

《金特务：本色回归》已开播！

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苏志燮饰演金部长

金部长是相生储蓄银行的会计组部长。其真实身分是令北韩与南韩皆极度警戒的秘密特工。为了拯救爱女敏智，他不惜重回充满危险的世界。

苏志燮饰演金部长。

崔大勋饰演成汉洙

成汉洙是金部长的老友，现为白色跆拳道馆长及奥运跆拳道金牌得主。退役后，他以经营儿童跆拳道馆作为掩护，借此隐藏自己曾为秘密要员的过往。

崔代勋饰演成汉。

尹敬浩饰演朴镇哲

朴镇哲同样是金部长的老友，现为海军陆战队战友联合会义工。他曾是活跃于战场、连国家都难以控制的传奇军人，现时则以「多彬爸爸」的身分为最大骄傲。

尹敬浩饰演朴镇哲。

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第1集剧情：隐世特务的平凡生活

金部长在收工路上遇到闹事的醉酒男子，但他不欲把事情扩大，即使无故被人揍了1拳仍无动于衷。翌日早上，他准时起床为女儿金敏智准备早餐，然而正处于反叛期的女儿对父亲爱答不理。金部长在1间银行任职，同事郑尚雅陪同他挑选女儿的生日礼物。金部长与老友成汉洙及朴镇哲聚餐，3人原来都曾是特务要员，现今选择「重新出发」做平凡人。在聚餐期间，3人再次遇到闹事者，朴镇哲不断受到挑衅，最终他大打出手释放本性，凭一己之力击退一群混混。

金敏智对校园男神金楠薰颇具好感。金楠薰的女友朱惠利目睹2人相处后，在学校霸凌金敏智。最终金敏智忍无可忍还手，却反遭投诉霸凌。学校老师通知金部长，并指出金敏智得罪的同学父亲为住学建设会长朱强灿。金部长为了息事宁人，在明知女儿并无犯错的情况下仍下跪道歉，这令金敏智深感失望，更声称要到朋友家中暂住。

金部长迟迟未能等到女儿回家，加上电话无法接通，令他十分担忧。他致电女儿的同学，对方却声称并未与她见面。金部长随即赶往学校，同样不见爱女踪影，其后从金楠薰口中得知，有一群混混以金楠薰的名义约见金敏智。金部长赶到学校后门，只看见遍地血迹，并发现朱惠利与1名混混在场。在混混对他动手动脚之际，他决定不再压抑。原来，金部长的真实身分为代号66、令北韩与南韩皆极度警戒的秘密特工。

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1. 苏志燮回归动作戏舒适圈

说起韩国动作戏的能手，苏志燮绝对榜上有名。他在过往《无赦之仇》、《幽灵》中的精彩动作场面，深受观众赞赏，更有网民封他为「韩国版John Wick」！在《金特务：本色回归》中，他回归熟悉的动作戏领域，其干脆俐落的格斗演技，定能让观众看得大呼过瘾！

苏志燮的打戏极有观赏性。

2. 3位实力派演员强强联手

剧中苏志燮、崔大勋及尹敬浩共同组成「女儿傻瓜」联盟。这3位演员均是韩国著名的演技派，苏志燮曾于2012年凭借《幽灵》荣获「SBS演技大赏」视帝；而崔大勋与尹敬浩亦是圈中著名老戏骨，他们的加盟定能为剧集增色。

三位演技派同场飙戏。

3. 首播即打破收视纪录

《金特务：本色回归》开播前，曾有观众担心其题材与早前爆红的《铁拳教育》类似而影响收视。然而在6月26日首播当日，剧集即交出亮眼成绩！尼尔森韩国数据显示，第1集全国收视率录得9.5%，首都圈达9.8%，瞬间最高收视率更狂飙至11.3%，毫无悬念夺得同时段及周间迷你剧冠军，足见其强大号召力！

《金特务：本色回归》首集成绩亮眼！

4. 幕后制作团队阵容鼎盛

《金特务：本色回归》除了幕前星光熠熠，幕后团队同样实力雄厚。剧集改编自Man's story的同名热门网路漫画，由执导过《Tracer》、《美好世界》的导演李丞永掌镜，并由《宅男的伟大愿望》编剧南大中执笔，绝对是质素的保证。

5. 孙娜恩演技转型备受期待

孙娜恩自2011年以歌手身分出道，曾担任人气女团Apink的副唱、门面及中心，并于2022年退出团队专注演员之路。先前拍摄《幽灵医生》时，她曾获Rain称赞在片场态度认真。这次在《金特务：本色回归》中，她饰演金部长的银行同事，角色背后隐藏著重重秘密，是个极具深度与层次感的角色，令人非常期待她的演出。

孙娜恩成功由歌手转型至演员。

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