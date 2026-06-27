张曦雯吴卓羲戏假情真惊爆恋情？晒新猫「冬菇」误泄蜜疑同居 二人暧昧互动早有迹可循

TVB视后张曦雯（Kelly）去年与拍拖8年的加拿大混血男友Mark Brunyez惊传分手，张曦雯不单将在社交平台上与男友Mark的合照删走，双方更在IG取消了互相关注，张曦雯曾表示分手是因工作繁忙未有及时处理感情问题，初期回复单身的生活极不习惯，惊爆自己对以往的爱情观有所改变，希望尝试在感情中做个「小鸟依人」的女性，未来的对象能够主动照顾她。近日张曦雯的恋情似乎有着落，她疑与吴卓羲戏假情真，因一只猫而泄蜜。

张曦雯吴卓羲戏假情真猫咪泄蜜

日前张曦雯在IG贴出多张猫咪的照片，宣布家中有新成员并取名为「冬菇」，有网民发现「冬菇」额上有一撮黑色如浏海的直纹，与吴卓羲在今年年初在珠海拍摄《璀璨之城》领养的流浪猫相似，凑巧两人在剧中饰演夫妻，于是怀疑戏假情真。张曦雯曾直认拍摄时被吴卓羲的帅气「电亲」，当被追问在吴卓羲与张智霖两大男神之间的抉择时，吴卓羲公然以剧中「老公」身份宣示主权。

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张曦雯开心宣布家中迎来新成员

张曦雯日前在IG开心宣布家中迎来新成员：「同大家介绍返我哋屋企嘅新成员冬菇，一只可以手抱到瞓觉嘅流浪猫 。我们是在她大约七个月大的时候遇到她的，真不知道她当初是怎么在街头活下来的。谢谢你为我们的生活带来了如此多的欢乐与笑声。Louie 和 Nala 也一直是非常棒的『大哥哥』和『大姐姐』，顽皮又可爱嘅冬菇， we love you。」事有凑巧，今年初，「资深猫奴」的吴卓羲在珠海拍摄《璀璨之城》期间，曾在片场救起一只流浪小花猫。当时他单手紧紧抱著猫咪，一边为探班粉丝签名，更充满父爱地低头问猫咪：「你来签吗？」熟练的手势与温柔的举动在网上引起极大回响。眼利的网民立刻发现，「冬菇」两眼之间独特的直纹与黑色浏海毛色，与当初吴卓羲在片场手抱的小花猫几乎一模一样，于是怀疑「冬菇」是由男方执到、女方收养的「定情猫」，瞬间成为两人绯闻的铁证。

张曦雯和吴卓羲近期先后回复单身

张曦雯和吴卓羲近期先后回复单身，吴卓羲于2024年与菊梓乔分手，而张曦雯亦在2025年7月宣布结束八年感情，两人的暧昧互动早有迹可循。在2025年12月《璀璨之城》的开镜拜神仪式上，张曦雯曾表示剧中将为丈夫吴卓羲做尽坏事，不仅遭张智霖殴打，更有开车撞人等激烈场面，而亲热戏对象亦设定为张智霖，结果令吴卓羲即场投诉：「我想加返啲亲热戏！」吴卓羲更笑言最初确有对张曦雯穿高跟鞋有微言，但合作后已接受可以有比自己高的老婆，张曦雯则幽默回应：「娶得高老婆代表男士有自信。」后来张曦雯直认拍摄时被吴卓羲「电亲」，她曾被追问她在两大男神吴卓羲与张智霖之间更喜欢谁时，张曦雯害羞得狂笑不懂回答，吴卓羲随即霸气抢答：「梗系钟意老公啦！唔准讲Chilam。」

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