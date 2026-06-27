廿四味演唱会2026丨郑秀文惊喜压轴现身掀高潮 陈子聪中气十足唱足全场 重回黄金时代

Hip Hot组合廿四味昨晚（26日）在黄埔举行24Herbs Live 2026《Battle for the Mind》20th Anniversary Concert，这晚廿四味请了几位好友担任演出嘉宾，包括压轴演出的郑秀文（Sammi），还有AGA（江海迦）及王嘉仪。郑秀文演出时情绪非常高涨，更觉得这个小型场地非常好，李凯贤（Brian）问大家知否郑秀文7月在启德举行演唱会并更说：「唔使我哋宣传，佢嘅演唱会一开始卖飞好快售罄。」

郑秀文演唱会邀请廿四味做嘉宾

郑秀文闻言说：「唔系好快啫，5分几钟，哈哈！」阿Phat（陈伟雄/阿肥）则搞笑说：「我哋这次演唱会30几日仲有飞卖。哈哈！非常荣幸邀请到天后中嘅天后，多谢Sammi每次演唱会都会邀请我哋。」郑秀文即说：「系呀，20几年都有，带你哋新人出嚟。」阿Phat搞笑说：「当时毛都仲未齐，而家两蚊坐车，哈哈！」

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陈子聪90度鞠躬多谢太太何超仪

廿四味在台上分别多谢各自的老婆，陈子聪更90度鞠躬多谢太太何超仪，受访时被问到是否留待20周年这个重要日子各人才公开多谢老婆及家人？陈子聪表示当时只是顺其自然：「因为Brian 带头先多谢老婆讲了那么多，否则回到后台会被人闹。」Brian解释今日是廿四味的演唱会，所以有权多谢这班人，若在其他人的演唱会上多谢也没意义，钟意及爱要讲出口，不要心中有数，阿Phat则说：「不要甚么都在心中，我们每个都很爱锡家人。」陈子聪在演出时中气十足，而且身形回复健硕，他表示，自己努力做运动、物理治疗及饮食上健康一点，问他为了这次演出事前做了甚么准备？陈子聪表示，尽量每日游水练气：「因为他们说要开20周年演唱会，要感谢人生中有机会跟这些兄弟开骚，是我们的黄金时代，有这机会与这班兄弟一起玩，真的不可再有其他要求。」将于7月在为启德举行演唱会的郑秀文已闭关，问到邀请她担任嘉宾是否一口应承？Brian说：「Sammi很爱锡我们廿四味，真心感激，始终她有演唱会，配合到便应承，真的很好。」

郑秀文出场震撼全场观众要求Encore

郑秀文一出场震撼全场，观众要求Encore，郑秀文本愿意配合，可惜大会音乐未能配合，郑秀文唯有跟台下观众说：「没办法，大家启德见。」Brian表示，可以与郑秀文再制作多一首新歌。至于吴彦祖特别到来支持他们，廿四味很感激他近日忙于拍摄电影仍来的支持，又指过往吴彦祖为了帮助他们，曾以经理人身份签了廿四味。问他们是否还会有其他20周年庆祝活动？他们说：「明天（27日）将会到机场彩排，后日（28日）为某平台担任表演嘉宾，下月便会推出新歌及为Sammi演唱会演出。」阿Phat还说：「这个演唱会对我们十分重要，就像一个摩打很久没有入油，现在入油之后全部零件再次启动，就像古董车再次运行一样。」此外，问各成员可有看过Brian近日担任HOY节目主持的表现？各人笑指感到Brian很前卫，就算未睇也会先按「Like」，Brian则说：「大部分人留言有七成都是骂我的，但我已习惯了，因为我仍有很多进步空间。哈哈！」

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